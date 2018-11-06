Непогода на Алтае: дорожники зашиваются, а жители жалуются

6 Нояб. 12:34 2018-11-07T08:04:30+03:00

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В последние дни снег и метель осложнили ситуацию на дорогах Алтайского края, спровоцировав большое количество ДТП. Дорожники уверяют, что работали в авральном режиме, но у жителей края остались нарекания.

«Выручал полный привод»

Накануне, 5 ноября, все новостные ленты были буквально «забиты» сообщениями о ДТП. В некоторых местах машины слетали с трассы из-за сильного гололеда. Из Косихинского и Павловского района приходили сообщения о слетевших с дороги пассажирских автобусах. В Троицком районе из-за сильного порыва ветра и скользкого покрытия на глазах проезжающих мимо людей фура перевернулась в кювет. Многие автомобилисты рассказывают, что состояние дорог накануне было просто ужасным.

Непогода продлится до конца недели.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Я ехал от Горно-Алтайска до Барнаула. С Горно-Алтайска до Бийска не было снега, и поэтому все было без нареканий. Чуть выехав за Бийск, примерно около Зонального, началась метель. В этих местах образовывалась корка льда, поскольку снег на солнце перед этим подтаял. В районе Троицкого вообще был сплошной каток. Выручал только полный привод. Ехал очень медленно, 40 км/ч, максимум 60. Вся дорога была во льду. Только уже когда выехал за Полковниково, навстречу ко мне ехали снегоуборочные машины, которые посыпали дорогу песком, – рассказал Игорь Калашников.

Дорожники уверяют, что работали в авральном режиме, но у жителей края остались нарекания.Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Славгорода рассказали, что еще на выходных на дорогах в окрестностях города был сильный гололед, при этом техники, которая бы посыпала дороги, никто не видел.

– На праздник поехали семьей из Кулунды в Ключи. Местами встречались снежные переметы. На некоторых участках двум машинам было бы не разъехаться. По дороге встретили один трактор, который ехал с поднятым ковшом, – поделился своими наблюдениями житель края Андрей Кузнецов.

Тем временем в Петропавловском и Локтевском районах,, по рассказам местных жителей снега нет вовсе. 6 ноября здесь и вовсе шел дождь.

С точными цифрами пока не определились

Тем временем, в Минстройтрансе Алтайского края сообщили, что в праздничные дни на дорогах межмуниципального, регионального и федерального значения было задействовано от 230 до 270 единиц техники. Конкретное количество задействованных машин почему-то не называется. Также в ведомстве сообщают, что на дорогах края было израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов.

Наряду с этим в Алтайавтодоре заявили, что на дорогах краевого значения основные силы по ликвидации последствий непогоды были задействованы в северо-западной, центральной и северо-восточной зонах региона. Также в круглосуточном режиме дорожники работали на федеральных трассах.

В Минстройтрансе добавили, что для безопасности движения по дорогам регионального и межмуниципального значения обеспечена готовность почти тысячи единиц снегоуборочной техники, для ликвидации гололеда на дорогах заготовлено более 60 тысяч тонн спецматериалов.

Кстати

Для постоянного мониторинга дорожно-климатических условий используется современный модуль прогнозирования на основе 11 метеокомплексов, установленных на краевых дорогах.

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