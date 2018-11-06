Главный Дед Мороз России приедет в Барнаул

6 Нояб. 11:30 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Главный Дед Мороз России из Великого Устюга в этом году вновь приедет в Барнаул. Столицу Алтайского края он посетит 12-13 ноября.

Правда, куда именно отправится в этот раз сказочный волшебник, пока не ясно. Программа его пребывания в Барнауле станет известна накануне приезда. Однако, по опыту прошлых лет, можно твердо сказать, что на общедоступных площадках непременно будет несколько мероприятий. Так, год назад горожане смогли наблюдать встречу сразу двух Дедов Морозов – главного общероссийского и алтайского. Сразу после этого гость из Великого Устюга отправился на благотворительные акции – побывал в больницах, подарил маленьким пациентам подарки и выслушал их новогодние стишки. А еще вместе с фигуристкой Анастасией Гребенкиной провел мастер-класс по катанию на коньках для особенных детей.

По традиции, завершается визит Деда Мороза праздничной программой на главной сцене города – на площади Сахарова.

Елка будет на прежнем месте

Между тем, в Барнауле началась активная подготовка к проведению новогодних праздников. Теперь уже точно определено – главная городская елка будет размещена на площади Сахарова. Для строительства снежного городка и площадок в других районах планируют заготовить 800 кубометров льда. В общей же сложности на создание центральной елки потратят около 8 млн рублей. Торжественное открытие состоится 29 декабря. Что касается убранства территории, то оно будет таким же, как и год назад. Районные елки также останутся на прежних местах. Их презентуют 22 декабря.

Особое внимание администрация города и районов уделит украшению Барнаула. Сити-менеджер Сергей Дугин дал указание разместить праздничные баннеры и гирлянды не только в центре краевой столицы, но и в спальных районах. Так что атмосферу волшебства и детства можно будет ощутить везде.

В планах мэрии - создать отдельную праздничную площадку и на пешеходной улице Мало-Тобольской. К Новому году здесь установят елку, ледовые фигуры, построят снежный городок. Особыми красками заиграет и иллюминация. Судя по всему, это будет самая «долгоиграющая» площадка.

- Надеюсь, что новая площадка на улице Мало-Тобольской понравится горожанам, - отметил Сергей Дугин. – Снежный городок останется здесь до конца зимы - пока позволит погода.

Праздник к нам приходит

Увы, самая большая площадка для новогодних представлений – Дворец зрелищ и спорта в этом году не сможет принять своих маленьких гостей. Он закрыт на неопределенный срок. Спектакли для школьников 1-4 классов покажут сразу на нескольких сценах: в Театре Драмы, музыкальном театре, Дворце культуры города Барнаула, ДК «Южный» и ДК Моторостроителей. Представления пройдут с 24 по 26 декабря, а 27 декабря в ДК Барнаула ожидается праздничное представление для детей с ограниченными возможностями.

Однако не стоит думать, что праздник будет организован только для детей. Ряд театров Барнаула готовят постановки и для взрослых. Так что следите за афишей.