Будет ли рядом со «Спичкой» торговый центр

30 Окт. 12:08 2018-10-31T07:05:56+03:00

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Проект зон охраны бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле вернули на доработку. 23 октября в Москве на заседании научного совета в Минкультуры эксперты предложили устранить нарушения в этом документе.

Пока строить здесь ничего нельзя

"Что это значит?" - поинтересовались мы у барнаульских градостроителей.

- Пока не утвержден проект зон охраны, действует режим защитной зоны,- объяснил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. - А в защитной зоне запрещается любое новое строительство и реконструкция существующих объектов с изменением их параметров: высоты, этажности, площади.

Вывод: на территории «Спички» по закону пока невозможно какое-либо строительство.

Инвесторы, похоже, оказались в довольно сложной ситуации. Они уже не раз говорили, что платят дикие налоги на землю, а дело не сдвигается с мертвой точки.

Так, на одном из общественных советов Нодар Шония и Евгений Ракшин заметили, что территория в 7,5 га , на которой пока строить ничего нового нельзя, выливается для них в 6 миллионов земельного налога в год.

- Это к вопросу об алчных собственниках, желающих обогатиться за счет территории, -добавил тогда Ракшин, усмехнувшись.

Кота в мешке не утаишь

Теперь инвесторов не только тормозят, но и требуют большей открытости и прозрачности. Дорабатывая проекты, им придется показать «кота в мешке» (так горожане назвали план застройки территории, представленный на публичных слушаниях). Напомним, общественников тогда волновал вопрос о большом прямоугольнике на эскизе, именуемом «зданием общественного назначения».

Часть эскиза застройки

- Кто вам сказал, что это торговый центр? - вопрошал тогда Евгений Ракшин.

По словам бизнесмена, большой прямоугольник на эскизе вовсе не означает, что это торговый центр. Тогда же инвестор уклончиво заявил, что у него в принципе пока нет четких представлений, чем он займет территорию кластера.

Теперь собственнику рекомендовано раскрыть отчетливо свои намерения и даже представить эскизы зданий.

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