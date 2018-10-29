2018-10-29T11:14:25+03:00
Происшествия

Полыхало как в аду: 22 полевых пожара в один день потушили алтайские спасатели

Зарево было видно на много километров вокруг
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: Юлия ПахомоваФото: Юлия Пахомова
Изменить размер текста:

Последний теплый день на Алтае закончился жуткими пожарами – горела сухая трава в полях.

- Трасса Усть-Калманка - Алейск, горят поля, видимость – ноль, дышать нечем! Дорога не перекрыта, - писали жители в социальных сетях.

Горят поля на трассе Усть-Калманка - Алейск (Barnaul22).Автор: Валентин Хаустов

Зарево от горящих полей было видно на много километров вокруг. Люди присылали снимки, сделанные под Заринском, в Тальменском и Первомайском районе.

- Мамонтовский район, горит вокруг села Первомайское, все село дежурит, - рассказала Регина Боброкова.

- Страшно. Горит везде. Романовский район тоже, - пишет Ирина Скрипка.

Как объяснили в краевом МЧС, сухая и ветреная погода стала причиной осложнения обстановки с пожарами. Напомним, на 28-29 октября был передан штормпрогноз с порывами ветра до 25-28 м/с.

- Зафиксировано 22 случая пала сухой растительности. Возгорания зарегистрированы в окрестностях Барнаула, в Змеиногорском, Калманском, Кытмановском, Усть-Пристанском, Шипуновском и других районах (всего в пятнадцати), - рассказали спасатели.

Фото: Евгения Вишневская

Фото: Евгения Вишневская

По словам пожарных, особенно сложной была обстановка в Курьинском районе. На тушении было задействовано 87 человек и 21 единица техники. Жители деревень, которые в ужасе ждали, что огонь приблизится к домам, смогли вздохнуть спокойно только к ночи. К счастью, никто не пострадал.

Одна из вероятных причин возникновения пожаров – сельхозпалы.

- Это специально делают, дешевле выходит, чем убирать отходы с поля. Обычная практика, - считает горожанин Арсений Наталенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Иномарка сбила мужчину в Барнауле
Экс-министр образования Алтайского края стал проректором АлтГТУ
Водитель не уступил дорогу машине «скорой» помощи
Более 400 переселенцев приехали в Бийский район
В Барнауле несколько автомобилей провалились в огромную яму на дороге
Школьного директора обвиняют в хищении бюджетных денег
Новые научные лаборатории ждут своих «Наследников Ползунова»
Контейнеры для отработанных батареек установили в Барнауле
На Алтае преступники скинули тело мужчины в выгребную яму и залили бетоном
На Алтае придумали оборудование для цирка
«Роскачество» заключило соглашение с правительством Алтайского края
В Барнауле погасили Вечный огонь на Мемориале Славы
Нулевой баланс спас бийчанина от мошенников
Вымогатели засунули барнаульца в сумку, желая заполучить его квартиру
Непогода в Барнауле может вызвать всплеск ДТП
Энергетики ответили на вопросы барнаульцев о теплоснабжении
Определен полный список финалистов Лиги #КВНАЛТАЙ
В Алтайском крае сменился министр здравоохранения
Погода на 30 октября 2018 года в Барнауле: дождь и ветер
В Барнауле разыскивается поджигатель автомобилей
Одному из пострадавших в аварии с BMW X6 стало хуже
На Алтае из-за военных перекроют дороги