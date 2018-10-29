Полыхало как в аду: 22 полевых пожара в один день потушили алтайские спасатели

29 Окт. 09:08 2018-10-29T11:14:25+03:00

Зарево было видно на много километров вокруг

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Последний теплый день на Алтае закончился жуткими пожарами – горела сухая трава в полях.

- Трасса Усть-Калманка - Алейск, горят поля, видимость – ноль, дышать нечем! Дорога не перекрыта, - писали жители в социальных сетях.

Горят поля на трассе Усть-Калманка - Алейск (Barnaul22).Автор: Валентин Хаустов

Зарево от горящих полей было видно на много километров вокруг. Люди присылали снимки, сделанные под Заринском, в Тальменском и Первомайском районе.

- Мамонтовский район, горит вокруг села Первомайское, все село дежурит, - рассказала Регина Боброкова.

- Страшно. Горит везде. Романовский район тоже, - пишет Ирина Скрипка.

Как объяснили в краевом МЧС, сухая и ветреная погода стала причиной осложнения обстановки с пожарами. Напомним, на 28-29 октября был передан штормпрогноз с порывами ветра до 25-28 м/с.

- Зафиксировано 22 случая пала сухой растительности. Возгорания зарегистрированы в окрестностях Барнаула, в Змеиногорском, Калманском, Кытмановском, Усть-Пристанском, Шипуновском и других районах (всего в пятнадцати), - рассказали спасатели.

Фото: Евгения Вишневская

По словам пожарных, особенно сложной была обстановка в Курьинском районе. На тушении было задействовано 87 человек и 21 единица техники. Жители деревень, которые в ужасе ждали, что огонь приблизится к домам, смогли вздохнуть спокойно только к ночи. К счастью, никто не пострадал.

Одна из вероятных причин возникновения пожаров – сельхозпалы.

- Это специально делают, дешевле выходит, чем убирать отходы с поля. Обычная практика, - считает горожанин Арсений Наталенко.