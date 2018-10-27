Выходные станут последними теплыми днями в этом году

27 Окт. 04:00 2018-10-27T12:31:47+03:00

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К сожалению, последние выходные октября в Барнауле станут и последними теплыми днями этой осени. Уже со следующей недели синоптики прогнозируют минусовые температуры и снег.

В субботу днем воздух в краевой столице прогреется до +12...+14 градусов. Никаких осадков и пасмурной погоды не предвидится, поэтому можно смело выезжать на природу, чтобы насладится последним теплом уходящего в зиму леса. В воскресенье, 27 октября, на улице также будет тепло, но в конце дня синоптики не исключают дождь. Помимо этого усилится ветер – до 17 метров в секунду.

Уже с начала новой рабочей недели на смену осеннему теплу придет промозглая погода с сильным ветром и снегом. В понедельник утром столбик термометра поднимется только до +2 градусов, а в течение дня максимум потеплеет до +5. В начале дня ожидается дождь, которой к середине дня перейдет в снег.

А со вторника и до конца рабочей недели над Барнаулом время от времени будет кружить небольшой снежок. И «плюс» на термометрах мы уже не увидим – днем синоптики передают до -2, а ночью – до -6 градусов. В течение всей недели через Алтайский край и Барнаул будет дуть слабый юго-западный ветер.

Конечно, такой погоде присущ гололед, который зачастую становится причиной ДТП. Спасатели отмечают, что наиболее высока вероятность аварий на автотрассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан), К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области), а также на автодорогах Зонального, Каменского, Славгородского и Шипуновского районов.

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