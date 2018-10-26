Хвостатый спецназ: Как в Барнауле живут собаки-полицейские

26 Окт. 08:32 2018-10-26T08:33:19+03:00

Сейчас в рядах «мокрых носов» можно встретить очаровательных лабрадоров и спаниелей

Изменить размер текста: A A

Они помогали искать пропавших, находили огромные тайники с наркотиками и задерживали опасных преступников. Это – четвероногие сотрудники МВД. Мы наведались в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Алтайскому краю и узнали, как отбирают щенков и воспитывают их для службы.

Как отбирают «хвостатых» полицейских

Для службы в полиции отбирают щенков в возрасте минимум 45 дней. Большинство рождается от служебных собак, которые живут на территории центра. Полицейские-кинологи могут брать щенков и у профессиональных заводчиков.

Все четырехлапые проходят серьезный отбор, прежде приступить к дрессировкам.Фото: Дарья САВЕНКО

Все четырехлапые проходят серьезный отбор, прежде чем приступают к ежедневным дрессировкам. В первую очередь, комиссия проверяет устойчивость нервной системы – собака не должна бояться выстрела из оружия и адекватно реагировать на людей. Также особое внимание уделяется и характеру будущего защитника.

– Как и у людей, у собак выделяют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Первые три подходят для службы, потому что такие собаки подвижны, спокойны, дружелюбны, легко поддаются обучению. Собака-меланхолик наоборот, робкая, неуверенная в себе, нерешительная, малоподвижная, ранимая. С ними тяжело работать и практически невозможно обучать командам, – рассказывает инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Алтайскому краю старший лейтенант полиции Евгений Гражданкин.

Все чаще на службу берут лабрадоров и спаниелей.Фото: Дарья САВЕНКО

После сериала 90-х годов «Комиссар Рекс» все считали, что полицейскими собаками могут быть только немецкие овчарки. Но прошло много лет и среди служебных собак все чаще можно встретить очаровательных лабрадоров и спаниелей. Они не такие злые, как овчарки, отличаются спокойным характером и дружелюбием, поэтому профилем их работы является поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Наибольшее распространение в последние годы за счет своей выносливости приобрели и бельгийские овчарки малинуа.

На ПМЖ в кинологический центр

После тщательного отбора, щенки переезжают от родителей в большой вольер, откуда начинается их самостоятельная жизнь. За каждым из них определяют кинолога, с которым собака и будет нести службу. Также хвостатому дают имя. Как правило, если он родился в семье служебных собак, то имя его образовывается от слияния кличек отца и матери. Например, щенка назвали АКбар, потому что у мамы кличка Альфа, а у папы – Карай.

У каждой служебной собаки свой собственный просторный вольер.Фото: Дарья САВЕНКО

Уже через полгода они переезжают в собственный просторный вольер. Он разделен на две части – зону для выгула и территорию, где находится будка. Зимой ее утепляют сеном, поэтому даже в суровые морозы четвероногие не мерзнут. Кормят собак полнорационным сбалансированным сухим кормом.

Кормят собак полнорационным сбалансированным сухим кормом.Фото: Дарья САВЕНКО

Псы-«наркоманы»

Дрессировать молодых бойцов начинают с раннего возраста – трех-четырех месяцев.

– На протяжении первого года кинолог ежедневно находится со своей служебной собакой и дрессирует ее. Сам процесс дрессировки заключается в систематическом воздействии на центральную нервную систему собаки с целью формирования нужных качеств для дальнейшей службы, – рассказывает младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД по Алтайскому краю прапорщик полиции Татьяна Томлоп.

Дрессировка собак начинается с трех-четырех месяцев.Фото: Дарья САВЕНКО

Еще щенками собакам определяют будущее. Это может быть розыск преступников по запаховому следу или поиск наркотических и взрывчатых веществ.

– Существует ошибочное мнение, что собак, которые ищут наркотики, подсаживают на них, но все это – домыслы. Можно представить, сколько бы жила собака, если бы употребляла наркотики, – подчеркивает Татьяна Александровна.

У служебных собак очень хороший нюх и разыскать наркотики они могут там, где человек бессилен. Например, однажды лабрадор нашла наркотики, которые были спрятаны в трехлитровую банку в земляной норе, под резиновым ковриком в огороде.

Псы-розысковики

Розыскных собак учат идти по запаховому следу человека. Ежедневно кинологи с розыскными собаками несут службу в отделах города, принимают участие при раскрытии краж и грабежей. Однако такие собаки помогают искать и пропавших. Не так давно они участвовали в поисках барнаульца Михаила Седова.

Розыскных собак учат идти по запаховому следу человека.Фото: Дарья САВЕНКО

Собаку, которую дрессируют на розыск, учат также задерживать преступников. Она атакует, если потребуется, и удерживать будет до тех пор, пока хозяин не даст команду отпустить.

Член семьи

Не редко во время дрессировки собака перенимает характер своего дрессировщика и начинает понимать человека не жестами или словами, а на интуитивном уровне.

По словам Евгения, профессия кинолога хоть и благородная, но тяжелая.

– Становясь кинологом, ты связываешь всю свою жизнь с собакой. Ты находишься с ней рядом, когда она болеет, приезжаешь в свой отпуск для того, чтобы принести лакомства, новую игрушку или просто погулять. Собака становится для тебя членом семьи, а ты для собаки становишься всей семьей, – поясняет Евгений.

Собака для кинолога становится членом семьи.Фото: Дарья САВЕНКО

Средний срок службы таких собак – восемь-десять лет. После их ждет спокойная старость рядом с родным человеком – кинологи, как правило, забирают их к себе.