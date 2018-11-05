5 Нояб. 14:40 2018-11-07T08:04:30+03:00

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В Алтайском крае бушует непогода. Сильный порывистый ветер, а местами осадки в виде дождя и мокрого снега стали причинами ЧП не региональных дорогах. Очевидцы сообщают об автомобилях, которые опрокинуло в кювет.

Как сообщают подписчики сообщества «Barnaul22», в районе Полковниково «Нива» слетела с дороги, на трассе лед. Очевидцы утверждают, что водитель не справился с управлением именно из-за гололеда.

Сильный порывистый ветер на Алтае сбрасывает машины с трассы Фото: Игорь Калашников

Игорь Калашников пишет, что на его глазах сильный порыв ветра буквально сдул фуру с трассы в Троицком районе. Молодой человек добавил, что его автомобиль также то и дело сносило ветром, во время движения постоянно приходилось корректировать, чтобы удержаться на дороге.

Анна Фелингер сообщила, что на трассе Барнаул – Рубцовск местами сухо, потом начинаются лужи и снежные переметы. Девушка добавила, что видела машину, слетевшую с дороги перед Шипуново.

Позднее появилось сообщение, о том, что автобус с пассажирами, который следовал по маршруту Бийск – Барнаул, вылетел с трассы в районе поворота на Косиху. Дарья Вечеринская написала, что ехала в этом автобусе, обошлось без пострадавших.

Стихия бушует не только на трассах. Роман Шипилов написал, что от сильного ветра треснула береза на аллее на Малахова в Барнауле. Молодой человек утверждает, что дерево того и гляди может упасть на прохожих.

Также очевидцы сообщают о фонаре, который оторвало ветром и он опасно болтается на проводе над дорогой.

– Двигаясь в правом крайнем ряду на развязке межу Новым и Старым мостом на проводе болтается фонарь. Будьте внимательны. Сообщили об этом в северо-восточное ДСУ Новоалтайска часа два назад. Пока ничего не изменилось. Надеемся, что никто не успеет пострадать, – написала Ольга Тельманова.

Между тем в ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщают, что 5 ноября и ночью 6 ноября в регионе ожидается снег, метель, гололед, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Гражданам рекомендуют находиться вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, быть осторожными на дорогах.