Алексей Смертин раскрыл ген победы

5 Нояб. 14:35 2018-11-07T08:04:30+03:00

Он и его брат благодарны отцу за самую лучшую профессию в мире

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Федеральный телеканал «Матч ТВ» выпустил в эфир фильм, снятый о семье алтайского футболиста Алексея Смертина. Он вышел в рамках проекта «Ген победы» о спортивных династиях России.

Смертины – это одна из самых известных династий не только Барнаула и Алтайского края, но и России. Об этом можно заявлять без лишней скромности, ведь преданным болельщикам футбола известен не только экс-капитан сборной России Алексей Смертин, но и его брат Евгений, а об их отце Геннадии вообще ходят легенды. Именно благодаря его труду и упорству, из обычных мальчишек получились настоящие звезды спорта.

Геннадий Смертин в молодости

- Так получилось, что свой путь выбрал не я. За меня это сделал отец. Он просто говорил нам с братом: «Настанет день и вы поймете, что это ваше призвание». Обычный рабочий из Барнаула. Откуда он мог знать это? Но мы с Женькой почему-то поверили. Поверили, что слезы, усталость и страх минуют. Останется главное – энергия побед и общее дело нашей семьи, семьи Смертиных, - говорит Алексей.

В фильме футболист признается, что отец был жестким и, пожалуй, жалел братьев только тогда, когда они спали.

- А еще он жалел нас, когда были обмороженные ноги. Я помню он брал мои ноги в руки и грел их своим дыханием. Наверно это был его прилив нежности, - признается он. – Он никогда не целовал, не обнимал. Когда я уже взрослый стал, вот тогда я сам его начал обнимать. Так мы здоровались.

Влад Смертин, сын Алексея Смертина (скриншот страницы в Instagram)

Кстати, Алексей и Евгений, не единственное футбольное детище Геннадия Смертина. Он же взрастил в настоящего спортсмена действующего члена сборной России, игрока питерского «Зенита» Александра Ерохина.

— Мы отрабатывали какие-то упражнения, финты, и он мог позвать ребят, которые просто мимо проходили. Позовет человек 10, а ты один: «Давай, обыгрывай всех!» Бегаешь, по ногам получаешь ботинками, - говорит Ерохин.

И все же, своего тренера он вспоминает с благодарностью. Даже несмотря на его жесткий характер.

Вдова Геннадия Ивановича Антонина Смертина подтверждает, что ее супруг был жестким и непоколебимым и с другими мальчишками. Он не делал разделения между сыновьями и ними.

- Он даже мог выгнать их с тренировки. И в то же время они все к нему тянулись. Никто не уходил, несмотря на его жесткость. Именно не жестокость, а жесткость. Была в нем какая притягательная сила, - рассказывает Антонина Васильевна.

Для многих давно не тайна, что Геннадий Смертин все же делал ставку на старшего сына – Евгения. И надо отметить, его карьере многие могу позавидовать.

- За московское «Динамо» я провел более 150 матчей, стал мастером спорта СССР и РФСФР. Да, есть моменты, о которых я жалею – из-за своей глупости не поехал играть за молодежную сборную. А ведь мог стать чемпионом Европы, но об остальном я не жалею, - признается Евгений.

Евгений Смертин

Есть архивные записи интервью с самим Геннадием Ивановичем, который говорит, что на самом деле он виновен в том, что Женя не смог добиться всего, чего хотел.

- Я его загубил маленько. Это была моя единственная ошибка. Я ставку делал на Женьку. Он быстрее, он физически сильнее, мощный. А голова такая же как у Алешки – светлая, - говорит Геннадий Смертин.

- Отец всегда повторял нам: «Запомните, я вам дал самую лучшую в мире профессию». Папа все там, сверху, видит и гордится нами, - завершает беседу Евгений Смертин.