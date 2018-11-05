«Стой, стрелять буду!» В Алтайском крае открыли сезон охоты на пушных зверей

5 Нояб. 13:35 2018-11-07T08:04:30+03:00

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1 ноября в Алтайском крае открыли сезон охоты на пушных зверей – зайцев (беляка и русака) и белок. Однако это только для ответственных охотников, браконьерам закон не писан.

Спецоперация

В первый же день официальной охоты, несмотря на то, что это был будний день, вместе со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, отправились ловить браконьеров. Далеко ехать не пришлось – в Первомайском районе есть неплохие охот угодья, где водится всевозможная живность, да и городским, как правило, далеко выбираться тоже нет особого желания. Разве что если на несколько дней.

Поиск следов браконьеровФото: Анна СЕМИНА

- Как раз в эти дни и начинается охота: выпал снег и по нему можно отследить куда идет зверь. Да и нам легче работать. Правда, есть один нюанс: когда выпадает снег – меняется давление, а животные намного сильнее это ощущают. Можно назвать их метеозависимыми. Того же зайца сейчас довольно сложно выследить. Он просто лег. Ему сложно подняться, да и охотникам его сложно заметить, - говорит Сергей Бровко, ведущий специалист отдела организации охотничьего хозяйства.

Наша акция по поимке браконьеров началась, как спецоперация: из Барнаула мы выезжали на одном автомобиле, а вот потом пересаживались и ехали в лес на другом. Причем нас предупредили сразу:

- Светить транспорт инспекторов нельзя.

Как оказалось, поимка нелегалов – дело непростое и начинается еще с трассы. Наши собеседники оказались теми еще следователями: они легко по протектору могут определить, что за автомобиль проезжал в том или ином месте, в какую сторону, как давно. Тоже самое они могут рассказать и про следы зверей. Это нам, городским не разобраться: то ли собачка пробежала, то ли лиса.

Следы лисыФото: Анна СЕМИНА

- Для начала мы проезжаем по трассе и ищем съезды в поле. Если находим их – то выезжаем за ним, если нет, то сворачиваем и близлежащие села. Охотники же не только городские, и в деревнях есть, а им на трассу выезжать смысла нет, - продолжает Бровко.

Покатавшись около получаса по дороге ничего подходящего мы не нашли. Оно и не удивительно – будний день же. Хотя, как говорят специалисты, браконьеры зачастую это безработные люди и им без разницы когда выезжать на охоту. Тем более, что как правило, в выходные увеличивается число проверяющих и попасться гораздо проще.

След взят

Ни одного подходящего съезда с трассы мы так и не увидели в этот день, так что пришлось использовать план «Б». И вот тут удача улыбнулась:

- Видите! Вон! Свежие следы! Это точно наш клиент, - радуются инспекторы.

И действительно, немного покружив, замечаем два внедорожника, а в лесу – охотников с ружьями. Кстати, стоит отметить, что в таких случаях сотрудники минприроды ведут себя корректно: если идет добыча дичи – они не мешают и не шумят. Охотники имеют полное право завершить то, что начали. Тем более, как позже выяснилось, у компании, которую мы встретили, все документы были в порядке. Для многих из них, этот день был как лишний повод всей семьей выбраться в лес и отметить открытие сезона.

Проверка документовФото: Анна СЕМИНА

Первый человек с ружьем, которого мы встретили в лесу, оказался охотник со звучной фамилией Банных – Андрей Банных, известный в народе, как заместитель генерального директора АО «Алтайвагон» по качеству. Вот так совпадение!

- А я сегодня первый раз в жизни на охоте, - рассказывает начинающий охотник. – Здесь охочусь на зайца. Пока еще не знаю, что буду с ним делать, если поймаю. Для начала хотелось бы его просто увидеть.

Тут из леса выходит его приятель Денис Ермолаев – опытный охотник со стажем

- Кроме зайца мы еще охотимся на водоплавающую дичь. Можно сказать, что только на мирную. Копытные нас не интересуют. Это слишком дорогостоящее удовольствие. Не каждый может себе позволить путевку купить. Сегодня для нас – это традиция – открытие сезона. Мы ждали этот день. К сожалению, пока никого не поймали. Загон неудачный получился. Заяц слишком умный попался. Вообще, добыть его нелегко, особенно когда еще снега мало. В сезон получается добыть до пяти зайцев, но это опять же зависит от его количества, - объясняет он.

Кстати, Денис из семьи потомственного охотника – еще его отец ходил в лес с ружьем. А теперь он его заменил в этом деле. Старшее же поколение теперь выполняет роль загонщика.

- Вообще, из зайца можно столько интересных блюд приготовить, но больше я склоняюсь к тушению, а вот шкурку все же выбрасываем, не придумали что с ней делать, - продолжает охотник.

Заяц есть заяц

Проверив, документы, отправляемся дальше, на поиск новых следов. Спустя еще пару часов – есть! Несколько кругов по полю, как будто на одном месте, но на самом деле уже очень далеко от трассы. Как инспекторы ориентируются на местности – никому неизвестно. Исключительно дело опыта.

Проверка документовФото: Анна СЕМИНА

В этот раз нам встретились еще более возрастные охотники. Вдобавок ко всему бывшие военные. Как признались мужчины, для них охота – это еще одна возможность побыть в лесу, на свежем воздухе, в одиночестве, где можно отдохнуть от городской суеты. И вновь с документами все в порядке, правда свою дичь еще не добыли.

Именно так должно перевозиться оружиеФото: Анна СЕМИНА

Где-то спустя еще час вновь нападем на другой след. Он выводит нас к группе охотников. На тот момент они также пытались загнать зайца, но не получилось – ушастый дал деру. Но вот его собрату не повезло.

- Да вот, буквально недавно одного подстрелили. По правилам охотника, достанется он тому, что его добыл, а так как нас много, то мы сейчас обратно в лес пойдем, - говорят мужчины.

В данном случае все документы также оказались в порядке. И наверно, это даже хорошо. Охотники становятся более цивилизованными – получают лицензии, разрешения, путевки и прочее.

Первый добытый заяцФото: Анна СЕМИНА

Официально

- Такие рейды как наш, проводятся регулярно. Мы создаем оперативные группы. В них входят сотрудники Минприроды и управления Росгвардии. Стоит отметить, что сейчас разрешена охота на все виды копытных и на пушных. Нарушители есть везде, вне зависимости от местности. Кстати, накануне открытия сезона охоты на зайца, в министерство поступило довольно много заявок, да, их число не сравнится с теми, кто желает добыть копытных, но тоже достаточно. При этом в этом году из числа тех, что мы выявили, незаконно было добыто всего два зайца и одна лиса, - говорит Денис Бем, заместитель начальника управления охотничьего хозяйства.

Справка

Нормы добычи зайцев установлены следующие: на зайца беляка: 1 - в день, 10 - в сезон, на зайца русака: 1 - в день, 5 - за сезон. Лисица добывается без ограничений.