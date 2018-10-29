Школьники Алтайского края вышли на осенние каникулы

29 Окт. 04:00 2018-10-29T10:30:04+03:00

Кто-то из школьников отправился в тур по "Золотому кольцу", а кто-то на побережье Японского моря Фото: Олег УКЛАДОВ

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Алтайские школьники отправились на первые в новом учебном году каникулы. Отдых продлится неделю.

Однако не стоит думать, что каникулы предназначены исключительно для пассивного отдыха. Давно известно, что смена деятельности тоже отдых. Более того, всякого рода активности отчасти разгружают родителей – они не беспокоятся о том, что их дети без дела проводят выходные.

Специально к осенним каникулам в Алтайском крае подготовили насыщенную программу из спортивных, культурных и образовательных мероприятий. По подсчетам специалистов, в них задействуют более 28 тысяч ребят со всего региона.

К примеру, более полутора тысяч школьников из городов и районов края станут участниками Международных и Всероссийских конкурсов, соревнований, а также дистанционных предметных олимпиад. Среди них - ХV открытый республиканский слет старшеклассников «Мы будущие избиратели», Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни «Молодость и Юность России», Всероссийский конкурс «Таланты России», Всероссийский проект «Медиашкола РДШ» и другие.

Помимо этого, как рассказывают в Министерстве образования и науки Алтайского края, в рамках популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к истории и культуре, 80 школьников из Павловского, Крутихинского, Поспелихинского, Троицкого, Смоленского районов, а также из Ярового и Рубцовска проедут по маршруту «Золотое кольцо России». Ребята смогут побывать в столице нашей родины, в Суздале и Владимире.

Не меньше повезло школьникам из Целинного, Благовещенского, Калманского, Первомайского районов и из Барнаула. Ближайшую неделю они проведут на берегу Японского моря. Ребята отправились во Всероссийский детский центр «Океан». Он расположен в 35 км от Владивостока, в бухте Емар.

Ну и, конечно же, не обойдется без спортивных состязаний. В Алтайском крае пройдет турниры по баскетболу, мини-футболу, самбо, стрельбе и другим направлениям. В качестве культурной составляющей школьники посетят краеведческие музеи, картинные галереи, если позволит погода, отправятся в походы и на экскурсии по краю. Но все это в основном касается младшие и средние классы, а вот старшеклассников ждут на профориентационных мероприятиях.

Ряд образовательных и просветительских акций пройдут и в стенах школ. В том числе конкурсы, акции, игры, фестивали, уроки толерантности и многое другое.

Можно сходить в театр

Отдельные программы специально к каникулам подготовили театры Барнаула. Так, в Молодежном театре Алтая стартовал «Хит-парад чудес». Он рассчитан на ребят от нуля до 12 лет. Каждый день в расписании спектакли, мастер-классы, селфи с героями сказок, шляпное селфи, викторины и многое другое.

Также насыщенную программу, в том числе с гастролями театра кукол «Экият» из Казани представляет алтайский государственный театр кукол «Сказка».