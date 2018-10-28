Фильм о гражданской войне на Алтае показали в Мадриде

28 Окт. 15:25 2018-10-29T10:30:04+03:00

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Фильм оператора из Барнаула победил на Международном кинофестивале «Я люблю мир!». Конкурс проходил в Ялте. После этого его стали показывать в других странах.

Юрий Мартынов представил на суд жюри ленту, рассказывающую о Гражданской войне на Алтае. Она получила название «Противостояние». К сожалению, и наш регион не обошла стороной эта беда. В те годы и у нас началось серьезное противостояние зажиточных землевладельцев и бедных переселенцев. Кто победил в той войне: белые или красные – об этом и рассказывает документальный фильм.

- Фильм очень понравился жюри и в частности президенту кинофестиваля Кареловой Светлане Иосифовне. Уже после этого фестиваля его показали студентам мадридского университета, - не без гордости делится его создатель.

Причем как рассказывает сам Юрий Мартынов, он даже не думал о том, чтобы отправить картину на фестиваль. Об этом ему подсказал Владимир Кузнецов, председатель Алтайского отделения Союза кинематографистов России.

- Он позвонил мне и сказал: «Юрий, представьте свои работы на кинофестиваль». Так бы я туда свои работы не отправлял. В итоге я отправил три фильма и «Противостояние» им понравилось, - продолжает Мартынов.

Противостояние. Ю.Мартынов. ГТРК Алтай.Гражданская война и для победителей, и для побежденных одинаково гибельна 1917г. Вырвавшаяся энергия мечты, мечты о социальной справедливости, пронеслась по России разрушительным ветром революции. Гражданская война на Алтае. Противостояние враждующих сил привело к чудовищным последствиям. Этого не должно повториться.

Автор победной ленты рассказывает, что для того чтобы создать картину, он около двух месяцев проработал в архиве. И что его удивило при более тщательном разборе, как таковой, на Алтае гражданской войны не было. Были только бандитские вылазки.

- Бывало публично издевались над людьми. Так в Чарыше убили атамана, а его жену водили по селу голой и принародно насиловали. Специально, чтобы все видели, - говорит оператор. – Так и получилось, что фильм об изуверствах.

Может быть, для кого-то это будет открытием, но больше всего страха наводили колчаковцы. Так что фильм еще раз даст повод задуматься – за кого? За белых или красных?

В попытке определить это для себя лично, Юрий Мартынов ездил в село Шадрино, чтобы пообщаться с потомками тех, кто был свидетелем народного восстания. Там он познакомился с местными жителем Юрием Голодных, который много лет сам собирает истории о Гражданской войне.

- Я спрашивал у своего деда: «Почему ваши предки пошли участвовать в революции?». Я думал, может, они были бедные, но нет, это оказалось не так. Землю они арендовали, при этом еще держали восемь рабочих лошадей и 20 доенных коров. Жили довольно зажиточно, - рассказывает он по ходу фильма о своих предках. - Война длилась четыре года и люди просто устали от нее: от окопов, грязи… В это время Владимир Ильич пообещал дать земли и власть. С одной стороны ее, конечно, дали, но потом крестьяне все же остались без нее.

Все это и многое другое – лишь малая часть событий, произошедших во времена Гражданской войны на Алтае. Теперь об этом можно узнать и из фильма Юрия Мартынова. Кстати, появилась эта лента, в том числе, не без помощи и всесторонней поддержки директора ГТРК «Алтай» Олега Говорщенко и исполнительного продюсера Ивана Варова.