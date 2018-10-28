Бесплатный электронный проездной до места лечения внедрили в Алтайском крае

28 Окт. 11:00 2018-10-29T10:30:04+03:00

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В Алтайском крае начали выдавать электронные талоны на бесплатный проезд в поездах до места лечения.

Это совместный пилотный проект Фонда социального страхования Российской Федерации и компании «Российские железные дороги». Недавно Алтайский край присоединился к этой акции. Суть ее заключается в том, что льготники имеют право оформить электронный проездной в поездах дальнего следования до места лечения и обратно, в том числе это касается санаториев.

По состоянию на текущую неделю уже оформлен первый талон. Его получил житель Алейского района. Он направляется в санаторий «Ока» в Подмосковье. Кстати, получить талон можно в любом филиале Фонда.

- Проект позволит значительно сэкономить время граждан на получение билета, а также гарантирует их комфортную и своевременную доставку к месту лечения и обратно, - говорит управляющий Алтайским отделением ФСС РФ Татьяна Петрова.

Напомним, ранее специалисты Алтайского регионального отделения ФСС выдавали льготникам бумажные талоны на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Далее гражданин должен был обратиться в кассу на железнодорожном вокзале и в общем порядке обменять его на билет.

Новые правила вступили в силу с сентября. Оформлением электронного талона занимаются специалист Фонда. Он по данным больного бронирует билет для него в специальной программе. После этого будущий пассажир либо обращается в кассу, либо самостоятельно оформляет билет на сайте РЖД.

Как оформить билет

В билетной кассе

- предоставить документ, удостоверяющий личность,

- направление на лечение или путевку в санаторий,

- получить электронный проездной документ.

Через сайт ОАО «РЖД» (www.rzd.ru)

- зарегистрироваться на сайте,

- выбрать пункт следования и дату отправки. Во вкладке ЛЬГОТЫ/ФСС выбрать фильтр Поезда по льготе ФСС,

- выбрать поезд и заполнить поля информации (СНИЛС, паспорт)

- оформить на сайте билет и получить подтверждение (уведомление) по электронной почте.

- распечатать билет.