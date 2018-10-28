2018-10-29T10:30:04+03:00
Общество

История с душком: Как в Барнауле решили вопрос с проблемной канализацией

Жители трех домов наконец-то могут вздохнуть полной грудью
Анна СЕМИНА
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Новое оборудованиеНовое оборудованиеФото: предоставлено пресс-службой
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Специалисты барнаульского водоканала продолжают борьбу с испорченным воздухом на Павловском тракте.

Напомним, завоняло на Павловском тракте в районе многоэтажных домов №№ 209, 213, 215 минувшей весной. Несколько месяцев жидкие отходы стекали не в канализационные сети, а в овраг, где течет приток Пивоварки. Ситуация осложнялась тем, что мало того, что это является нарушением, негативно влияющим на экологию, жители близлежащих домов элементарно не могли открыть окна для проветривания квартир и уж о прогулках тем более можно было забыть.

Только после того, как на месте ЧП побывали представители городской администрации началась работа. Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Работы велись на протяжении всего лета. Только в сентябре барнаульский водоканал отчитался, что локальная проблема зловония частично решена.

Как выяснилось, ранее жидкие отходы перекачивала частная канализационная насосная станция. В марте этого года ее владелец отключил насос и стоки стали выходить на поверхность. Чтобы решить эту проблему, частную станцию исключили из схемы транспортировки стоков и вместо нее установили модульную КНС. На все про все было потрачено 2,5 млн рублей.

Как добавляют в пресс-службе водоканала, недавно была приобретена специальная дезодорирующая установка. Она должна нейтрализовать неприятный запах при помощи реагентов. Специалисты компании уже установили на КНС № 20 (Павловский тракт, 215в) данный автоматический комплекс. В настоящий момент здесь проходят опытно-промышленные испытания оборудования. Они должны завершиться до конца октября.

- Специалисты водоканала отбирают пробы воздуха, определяя содержание веществ, вызывающих неприятный запах, а также необходимую дозу реагентов, - поясняют специалисты предприятия.

- Проблема носит сезонный характер и проявляется в теплое время года. Мы предусмотрели установку оборудования на КНС заранее, чтобы иметь время и возможность протестировать его и наладить бесперебойную работу, - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

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Когда-то в этом месте сладко пахло ирисками и шоколадом - напротив кондитерская фабрика. Теперь же там воняет тысячей скунсов, особенно по вечерам. И вот засада - дом, в котором я живу (Павловский тракт, 215), - в самом эпицентре этого зловония (подробнее).

Меньше вони: В Барнауле решили локальную проблему с канализацией

Чтобы как-то решить эту проблему, частную станцию исключили из схемы транспортировки стоков от жилых домов. После этого установили модульную КНС со специальной камерой и насосом (подробнее).

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