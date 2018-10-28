2018-10-29T10:30:04+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» вырвал победу в первом домашнем матче сезона

Игра завершилась со счетом 3:2
Анна СЕМИНА
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"Университет" - АСК"Университет" - АСКФото: Анна СЕМИНА
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Волейболисты барнаульского клуба «Университет» в субботу, 27 октября, провели на своем паркете первый матч нового сезона и обыграли своего соперника.

В первом домашнем матче чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги А «Университет» принимал АСК из Нижегородской области. Поначалу казалось, что игра продлится не более трех партий, но не тут-то было.

«Начали за здравие, а закончили за упокой» - это про вчерашнюю игру. Две первые партии прошли, как под копирку: «Университет» зарабатывал небольшое преимущество, затем уступал его, а позже вырывался вперед и уверенно выигрывал 25:19 оба раза. А вот затем что-то пошло не по плану.

Все шло к тому, что после третьего сета все отправятся по домам, готовиться к повторной встрече, но барнаульцы начали много ошибаться. Может устали, а может уверовали в легкую победу и на этом соперник поймал их. При этом, наставника «Универа» Ивана Воронкова, судя по всему устраивало то, что происходило на паркете, потому что замен он не делал и давал возможность проявить себя тем, кто был в игре. Как итог, в третьей партии «студенты» уступили 21:25.

"Университет" - АСК Фото: Анна СЕМИНА

"Университет" - АСКФото: Анна СЕМИНА

Неудачей завершился и следующий игровой отрезок – 23:25. До последнего не было понятно кто окажется сильнее в пятой партии. Розыгрыши затягивались. Судьи то и дело указывали на нарушения и присуждали очки то одной, то другой команде. И все же на радость барнаульской публики «Университет» одержал сложную победу – 18:16.

Общий счет по игре 3:2 в нашу пользу (25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 18:16).

В воскресенье, 28 октября, в спорткомплексе Победа (улица Антона Петрова, 146 г) состоится повторная встреча «Университета» и АСК. Начало в 17.00.

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