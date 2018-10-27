2018-10-28T07:55:25+03:00
Общество

Грязные руки и кишечная палочка: в Барнауле закрыли две точки с шаурмой

Еще два заведения оштрафованы
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Шаурму готовили с нарушениями правил.Шаурму готовили с нарушениями правил.Фото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Алтайский Роспотребнадзор проверил в Барнауле четыре точки, где торговали шаурмой после того, как несколько жителей пожаловались на отравления.

Как выявили инспекторы, шаурму готовили с нарушениями правил – не разделялось сырье и готовая продукция, посуда, оборудование и кухонные принадлежности мылись как попало, не говоря уже о том, что у персонала не было условий для соблюдения правил личной гигиены.

- Одно из проверяемых предприятий не было обеспечено горячей водой, бактерицидными лампами, а у персонала отсутствовали личные медицинские книжки с отметками о прохождении медсмотра и обследований, - сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Но самое неприятное, в 20 смывах (40%) с оборудования, кухонной посуды и инвентаря, а также с рук персонала обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В итоге два заведения закрыли на 90 суток до устранения нарушений. В двух других заведения оштрафовали ответственных лиц на общую сумму 41 тыс. рублей.

- Индивидуальным предпринимателям выданы предписания об устранении нарушений и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Все выявленные случаи находятся на особом контроле управления, - отметили в ведомстве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Водитель не уступил дорогу машине «скорой» помощи
Более 400 переселенцев приехали в Бийский район
В Барнауле несколько автомобилей провалились в огромную яму на дороге
Школьного директора обвиняют в хищении бюджетных денег
Новые научные лаборатории ждут своих «Наследников Ползунова»
Контейнеры для отработанных батареек установили в Барнауле
На Алтае преступники скинули тело мужчины в выгребную яму и залили бетоном
На Алтае придумали оборудование для цирка
«Роскачество» заключило соглашение с правительством Алтайского края
В Барнауле погасили Вечный огонь на Мемориале Славы
Нулевой баланс спас бийчанина от мошенников
Вымогатели засунули барнаульца в сумку, желая заполучить его квартиру
Непогода в Барнауле может вызвать всплеск ДТП
Энергетики ответили на вопросы барнаульцев о теплоснабжении
Определен полный список финалистов Лиги #КВНАЛТАЙ
В Алтайском крае сменился министр здравоохранения
Погода на 30 октября 2018 года в Барнауле: дождь и ветер
В Барнауле разыскивается поджигатель автомобилей
Одному из пострадавших в аварии с BMW X6 стало хуже
На Алтае из-за военных перекроют дороги