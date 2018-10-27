Грязные руки и кишечная палочка: в Барнауле закрыли две точки с шаурмой

27 Окт. 12:21 2018-10-28T07:55:25+03:00

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Алтайский Роспотребнадзор проверил в Барнауле четыре точки, где торговали шаурмой после того, как несколько жителей пожаловались на отравления.

Как выявили инспекторы, шаурму готовили с нарушениями правил – не разделялось сырье и готовая продукция, посуда, оборудование и кухонные принадлежности мылись как попало, не говоря уже о том, что у персонала не было условий для соблюдения правил личной гигиены.

- Одно из проверяемых предприятий не было обеспечено горячей водой, бактерицидными лампами, а у персонала отсутствовали личные медицинские книжки с отметками о прохождении медсмотра и обследований, - сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Но самое неприятное, в 20 смывах (40%) с оборудования, кухонной посуды и инвентаря, а также с рук персонала обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В итоге два заведения закрыли на 90 суток до устранения нарушений. В двух других заведения оштрафовали ответственных лиц на общую сумму 41 тыс. рублей.

- Индивидуальным предпринимателям выданы предписания об устранении нарушений и о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. Все выявленные случаи находятся на особом контроле управления, - отметили в ведомстве.