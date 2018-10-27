В небе над Барнаулом замечен НЛО
В пятницу, 26 октября, в небе над Барнаулом был замечен неопознанный летающий объект. НЛО перемещался по разным плоскостям, зависая ненадолго в одном месте.
- Вдоль Змеиногорской трассы в 25 км от Барнаула наблюдаем с друзьями НЛО, объект переливается разными цветами и хаотично двигается в воздухе из стороны в сторону на высоте птичьего полёта, на протяжении примерно уже получаса. Кто-нибудь ещё видит это? – написал в сообществе «Барнаул 22» Юрий Корниенко около 4 часов утра.
Конечно, мужчине никто сразу не поверил.
- Как выходные, так в предложке постоянно присылают про НЛО, наверное, просто совпадение или синька открывает новое видение мира, - пишет основатель сообщества Алексей Курелёнок.
Однако очевидцы божатся, что не выпили ни капли алкоголя.
- Все трезвые, мы втроём едем, и решили остановиться просто, как вдруг нарисовалась такая картина, - говорит Юрий Корниенко.
Логично было бы предположить, что в небе находится дрон, но что ему делать в темном поле, где снимать абсолютно нечего? Другая версия - это молодожены запускали воздушные шары со светодиодами.
- Такие шарики не могут в одном квадрате круги нарезать. Это картина длилась больше получаса почти в одной точке, - пишет Юрий.
Странный объект увидели и другие горожане.
- Смотрю в бинокль с Кутузова,12 этаж. Попробую описать словами, красные огни горели на нем постоянно, и желто-белые тоже, а зеленоватые мерцали, двигался обьект в разных направлениях с большой, думаю, скоростью, - сообщил Иван Иванов.
Вскоре мерцающий объект исчез из поля зрения.