2018-10-28T07:55:25+03:00
Общество

В небе над Барнаулом замечен НЛО

Объект переливался яркими цветами и хаотично двигался из стороны в сторону
Иван ОЛЕКСЮК
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Он висел в воздухе, а потом исчез. Фото: Юрий КорниенкоОн висел в воздухе, а потом исчез. Фото: Юрий Корниенко
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В пятницу, 26 октября, в небе над Барнаулом был замечен неопознанный летающий объект. НЛО перемещался по разным плоскостям, зависая ненадолго в одном месте.

- Вдоль Змеиногорской трассы в 25 км от Барнаула наблюдаем с друзьями НЛО, объект переливается разными цветами и хаотично двигается в воздухе из стороны в сторону на высоте птичьего полёта, на протяжении примерно уже получаса. Кто-нибудь ещё видит это? – написал в сообществе «Барнаул 22» Юрий Корниенко около 4 часов утра.

Конечно, мужчине никто сразу не поверил.

- Как выходные, так в предложке постоянно присылают про НЛО, наверное, просто совпадение или синька открывает новое видение мира, - пишет основатель сообщества Алексей Курелёнок.

Однако очевидцы божатся, что не выпили ни капли алкоголя.

- Все трезвые, мы втроём едем, и решили остановиться просто, как вдруг нарисовалась такая картина, - говорит Юрий Корниенко.

Логично было бы предположить, что в небе находится дрон, но что ему делать в темном поле, где снимать абсолютно нечего? Другая версия - это молодожены запускали воздушные шары со светодиодами.

- Такие шарики не могут в одном квадрате круги нарезать. Это картина длилась больше получаса почти в одной точке, - пишет Юрий.

Странный объект увидели и другие горожане.

- Смотрю в бинокль с Кутузова,12 этаж. Попробую описать словами, красные огни горели на нем постоянно, и желто-белые тоже, а зеленоватые мерцали, двигался обьект в разных направлениях с большой, думаю, скоростью, - сообщил Иван Иванов.

Вскоре мерцающий объект исчез из поля зрения.

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