2018-10-29T10:30:04+03:00
Общество

Звезда ТНТ снялся в ролике со сростинскими пирожками

Резидент программы «Импровизация» Сергей Матвиенко отдохнул на Алтае
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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Забавное видео появилось в Интернете с участием звезды ТНТ, резидента программы «Импровизация» Сергеем Матвиенко. Телеведущий побывал на Алтае и делится перед камерой своими впечатлениями от поездки. Дело происходит в Сростках на фоне торговых рядов.

Звезда ТНТ и сростинские пирожки.

Сергей рассказывает о своем путешествии на водопад Учар (кстати, правильнее его все-таки называть водоскат) и знаменитые «каменные грибы» в Республике Алтай. На протяжении всего рассказа в кадре то и дело появляется смешной парень. Ему явно не дают покоя лавры троицы в кокошниках, которая безразлично поедала гамбургеры во время Чемпионата мира по футболу.

Парень вначале аппетитно наворачивает пирожок позади Сергея Матвиенко. Пропав на какое-то время из кадра, приятель телеведущего вдруг внезапно возникает и равнодушно проходит мимо Сергея на переднем плане, явно мешая съемкам. В самый эпичный момент любитель пирожков высовывает голову из-за спины телеведущего и корчит гримасы. Совершенно очевидно, что видеоролик «сделал» именно он, а не резидент юмористической программы.

Как пояснил руководитель турфирмы YouTour Тимофей Диденко, которая организовывала поездку Сергея Матвиенко на Алтай, потешный паренек– вовсе не комик, как это могло показаться. На самом деле любитель сростниских пирожков – оператор, который был в составе экспедиции.

Также известно, что Сергей Матвиенко был сильно впечатлен природой Республики и алтайским горловым пением. Путешествие на Учар комик воспринял как возможность преодолеть себя и с успехом справился с этим. Как отметил Тимофей, актер в отличной физической форме, туристическую тропу Алтайского заповедника на Учар, а также путь на «грибы» он прошел в отличном темпе.

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