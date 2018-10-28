Правда ли, что УЗИ изменяет ДНК, вызывает мутации и опухоли

28 Окт. 04:00 2018-10-29T13:45:40+03:00

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29 октября свой профессиональный праздник отмечают врачи ультразвуковой диагностики. Накануне этой даты мы попросили заведующего отделом радиоизотопных и УЗ-исследований Алтайского онкологического диспансера Алексея Половинкина рассказать всю правду о популярном исследовании, а также развеять или подтвердить мифы об УЗИ.

Миф № 1: На УЗИ можно исследовать любые органы

- Нет, это не так. УЗИ не является универсальным методом исследования. Ультразвуком хорошо исследуются «тканевые» или заполненные жидкостью органы. Например, с помощью УЗИ хорошо исследовать щитовидную и молочную железы, печень, а вот для легких, желудка, кишечника, костных тканей это далеко не самый эффективный метод. Хотя в последнее время мастерство врачей в этом направлении растет и спектр исследований постоянно расширяется. Да и насчет патологии - УЗИ видит далеко не все патологии. Проще перечислить, что можно диагностировать с помощью ультразвукового исследования, нежели чем то, что УЗИ не увидит. Конек данного исследования - структурные изменения, камни, кисты, опухоли.

Миф № 2: Чем мощнее УЗИ-аппарат, тем точнее диагноз

- Нет. Для производителей УЗИ-аппаратов установлен жесткий регламент мощности ультразвука, который является безопасным для человека и за пределы которого выходить нельзя. Поэтому по мощности все УЗИ-аппараты одинаковы. Но отличаются они технологичностью датчиков, состоящих из микрокристаллов. Если раньше эти датчики состояли из 32 кристаллов, то сейчас в современных аппаратах число кристаллов идет на тысячи. А это прямым образом влияет на качество картинки на экране, благодаря которой врач может разглядеть патологию и дать более точное заключение.

Миф № 3: Дельфины, общающиеся с помощью ультразвука, смогут в будущем заменить УЗИ-исследования

- Есть мнение, что дельфины гораздо умнее людей. Человек до сих пор не научился их понимать. Поэтому я не удивлюсь, что когда-нибудь случится так, что дельфины смогут диагностировать человека, а мы научимся расшифровывать их послания.

Миф № 4: Во время УЗИ беременным ребенок чувствует ультразвук и ему больно

- На этот счет нет каких-либо подтвержденных данных. Я думаю, что в нашей жизни все возможно. Не удивлюсь, если ребенок действительно чувствует при УЗИ дискомфорт. В любом случае по этой причине УЗИ на ранней стадии без показаний не делают. Мы должны понимать, что даже если вредность ультразвука не доказана, это не означает, что он безвреден. Возможно, пройдет еще несколько лет и появится исследование на эту тему, доказывающее обратное.

Миф № 5: УЗИ изменяет структуру ДНК и вызывает мутации

- Это миф. Диагностический ультразвук не влияет на ДНК. Если бы это было так, то методику уже давно бы запретили.

Миф № 6: УЗИ провоцирует опухоли

- В настоящий момент никаких доказательств этому нет. Я уже несколько десятилетий работаю в отделении УЗИ онкоцентра и не замечал подобной закономерности. Ученые так до сих пор и не определили причину возникновения онкологических заболеваний. Не думаю, что она кроется в УЗИ…

Миф № 7: УЗИ можно заменить другими исследованиями

- Для исследования каждой патологии есть свой более эффективный и более информативный способ исследования. УЗИ - это идеальная методика для исследования поверхностных структур, таких, как щитовидная железа или сердце, а для легких лучше подойдет рентгенография, для других органов - МРТ и т. д. В любом случае исследование должен назначать врач. А у нас сейчас пошла мода на то, что пациенты сами себе назначают УЗИ, МРТ и т. д. Ультразвук и вовсе в связи с его безвредностью и дешевизной делают все кому не лень.

Миф № 8: На УЗИ можно определить злокачественную опухоль

- Да, в ряде случаев это так! Для этого используется метод УЗИ с применением эластографии, или эхоконтрастирование. Это новый метод визуализации мягких тканей, который позволяет определять злокачественные опухоли без проведения биопсии. В основе этой методики лежит простой принцип: все ткани человека, в том числе и патологически измененные, имеют определенную эластичность (жесткость). Во время эластографии ультразвуковые лучи, словно врач, «ощупывают» ткани исследуемого органа и с помощью специальной программы оценивают их эластичность. За эту особенность метод эластографии часто называют виртуальной пальпацией. В Алтайском крае метод УЗИ с применением эластографии первыми освоили и внедрили врачи Алтайского краевого онкологического диспансера. Сегодня с помощью этого исследования проводится диагностика злокачественных образований молочной и щитовидной желез, печени и мягких тканей.

Миф № 9: УЗИ пагубно действует на здоровье врачей, которые его делают

- Нет. УЗИ на всех действует абсолютно одинаково. Просто кто-то может оказаться более мнительным. У нас в отделении даже был такой случай - некоторые врачи при проведении УЗИ начали надевать толстую резиновую перчатку. Спрашиваю - зачем? Говорят, что прочитали, что ультразвук распространяется на руку и она потом начинает болеть. Некоторые даже убедили себя в этом до такой степени, что рука действительно заболела. Но я могу вам точно сказать - ультразвук в обратную сторону датчика точно не распространяется. Прошло некоторое время, и эта мода на перчатку среди врачей-узистов сошла на нет…

Миф № 10: УЗИ вскоре можно будет делать самому себе дома

- Прогресс идет к тому, что вскоре, действительно, УЗИ каждый сможет делать сам себе в домашних условиях. И это тенденции уже ближайшего будущего. Домашние УЗИ-аппараты будут также распространены, как сейчас тонометры. А вот интерпретировать данные УЗИ будут профессионалы. Например, человек делает ультразвуковое исследование дома, а потом отправляет данные врачу через интернет. Вполне возможно, что появятся и компьютерные системы, обрабатывающие данные исследования и дающие заключение.

Удивительные случаи при УЗИ

Однажды Алексей Половинкин вместе с коллегами обнаружил во время УЗИ под кожей на руке паразита.

- Пациент вернулся с отдыха из Африки, и его начал беспокоить дискомфорт в области руки. Посмотрели на УЗИ - оказалось, что под кожей находился пузырь с жидкостью, а внутри него - шевелящийся паразит, - рассказывает доктор.

Также к числу уникальных можно отнести случаи, когда у пациента органы находятся в декстропозиции:

- То есть, например, печень не справа, а слева. Причем сам пациент об этом даже не знал, пока не попал к нам на прием, - говорит Половинкин.