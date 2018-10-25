Алтайские врачи провели вторую трансплантацию сердца

25 Окт. 14:47 2018-10-25T16:06:04+03:00

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В Алтайском крае провели вторую пересадку сердца. На этот раз новый орган получил 58-летний житель Поспелихи Геннадий Геков. В больницу он поступил в конце сентябре.

На тот момент его сердце едва билось, орган практически полностью переродился в рубец после двух инфарктов. Мужчину мучила одышка, было тяжело ходить, жить оставалась от силы полгода-год. В Краевой клинической больнице провели все необходимые анализы и включили мужчину в «лист ожидания трансплантации сердца».

26 сентября появился донорский орган, мужчину вызвали в больницу. Пересадка велась сразу в двух операционных, все прошло без осложнений. Операция длилась около 1,5 часов.

- Пересадка сердца - это работа не одного человека, а огромной команды, в которую входят и хирурги, и лаборанты, и медицинские сестры и санитарки, - рассказал заведующий отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев. - Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его готовят к выписке. У него пропала отдышка, он немного похудел, улыбается, хочет домой. Готовим его к выписке.

Напомним, первая операция по пересадке сердца прошла в крае в начале этого года. Тогда операция длилась пять часов. Сейчас, по словам врачей, в листе ожидания на срочную пересадку сердца на Алтае – около пяти человек.

Кстати, существует всего два варианта, откуда органы могут быть получены – от погибших людей или от живых родственников. В последнем случае возможна только пересадка почки, как парного органа, или фрагмента печени. При этом, лучшими донорами, как правило, являются родители. Другой вариант – посмертное донорство, когда погибающий может подписать документы и разрешить использовать свои органы. Самая распространенная модель, так называемая презумпция согласия.