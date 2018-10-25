Когда на Алтае поднимут зарплаты и как просить прибавку

25 Окт. 11:46 2018-10-25T11:57:17+03:00

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Цены в магазинах растут, а зарплаты почему-то нет. Обидно, правда? Тем более, почти треть алтайских компаний – 28% – вообще не планируют в ближайшее время повышать зарплаты. К такому мнению пришли аналитики портала HeadHunter. Причем 40% опрошенных работодателей хотят увеличить штат в компаниях.

Шанс выбить себе прибавку все же есть. Порядка 38% работодателей заявили, что в их организациях повышение зарплат происходят по решению руководства, в 29% компаний заработные платы пересматриваются раз в год – в основном это бюджетные учреждения. К слову, по проекту бюджета, который на днях обсуждали в Барнауле, в следующем году зарплата в краевых учреждениях вырастет на 8%.

- Те, кто собирается повысить оплату труда, планируют сделать это в начале следующего года. Январь, как ближайший месяц пересмотра зарплат, отметили 28% работодателей. Почти 10% компаний будут пересматривать заработные платы в марте и апреле. Среднее значение прироста зарплаты в нашем регионе составит 6%, - сообщает HeadHunter.

Как просить прибавку?

Если вы считаете, что стоите дороже получаемого жалованья, идите к руководству и просите прибавки.

- Повышение зарплаты нужно будет обосновать реальными достижениями – если вы подняли проект с ноля за короткое время, повысили статистику, добились невероятных продаж, тогда работодателю будет вам сложно отказать. Подумайте, что вы еще можете предложить работодателю за надбавку, будьте готовы к тому, что вам придется взять на себя дополнительную нагрузку, - считает бизнес-тренер Ольга Ларина.

Худший и в то же время самый популярный способ попросить прибавку – это шантаж, мол, если не повысишь зарплату, уйду к конкурентам. Есть вероятность, что вам откажут, а отступать будет некуда.

- На такой ультиматум «сильный» работодатель, вероятнее всего, предложит написать заявление. Если он уступит, то по этому пути могут пойти и другие сотрудники. Это может привести к серьезным конфликтам, - считает коуч.

Сколько просить?

Специалисты уверяют, наиболее подходящая и реальная сумма, на которую, как правило, соглашаются работодатели - 30 %. Просить меньше нет смысла - зачем взваливать на себя дополнительные обязанности за маленькие деньги? Больше – могут отказать, так как дешевле на ваше место поставить более скромных подчиненных, замотивировать их. Например, карьерным ростом.

Кстати

По итогам первого полугодия 2018 году Алтайский край оказался в конце рейтинга по уровню средних зарплат, его опередили даже традиционные аутсайдеры. Жители края в среднем получали 24 402 рубля в месяц, Карачаево-Черкесии — 24 481 рубль, Чечни — 24 873 рубля.