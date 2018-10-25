Афиша Барнаула: куда сходить 25 октября - 1 ноября

25 Окт. 09:43 2018-10-25T10:17:55+03:00

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Куда сходить 25 октября - 1 ноября? "Комсомолка" предлагает афишу Барнаула. В обзоре - самые интересные события.

«МультиЗавры»

«МультиЗавры» - это виртуальное путешествие в мир динозавров. Хочешь узнать, как жили эти животные, на каком языке они разговаривали? У каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни динозавров и выполнить очень сложную миссию - спасти остров динозавров от огненного вулкана. Бояться не стоит, ведь на шоу у каждого есть уникальный многофункциональный браслет, который поможет управлять стихиями и перемещаться во времени.

Необычные локации, ожившая инсталляция, уникальные светодиодные браслеты, которые были использованы на лучших европейских шоу, атмосферное пространство создадут ощущение полного погружения в мир юрского периода. Уникальное шоу сопровождает работа актеров, которые вместе со зрителями управляют действием на экране.

26 октября

Начало в 11.00 и 19.00

ДК «Сибэнергомаш»

Г. Барнаул, пр. Ленина, 147, тел. (3852) 60 77-94

Цена билетов: 300 - 1500 рублей

«Любовные письма»

Это спектакль о любви, главные роли в котором играют известные артисты Гоша Куценко и Екатерина Климова.

Есть двое - Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Рассказ ответом на рассказ. Откровенность на откровенность. История двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине - так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины и жизнь мужчины. Женщины талантливой, страстной, яркой, мужчины целеустремленного, честного, умного. Итог любви - коробки писем.

«Любовные письма» - история любви с ее возникновения, первых шагов, забавных и нелепых, с ее радостью и открытиями, недоразумениями и обидами, страстями и сожалениями. Жизнь чувства.

26 октября в 19.00

Алтайский государственный музыкальный театр

Пр. Комсомольский, 108,

тел. (3852) 50-50-85

Цена билетов: 1600 - 3900 рублей

Шоу «Импровизация»

Самое непредсказуемое шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production - «Импровизация». Главной особенностью программы является отсутствие сценария - все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Попов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала! Зрителей ждет камеди-шоу нового формата - без сценариев и подготовок, созданное и сыгранное на ваших глазах в режиме реального времени и в единственном экземпляре.

1 ноября в 19.00

ДК моторостроителей

Ул. Германа Титова, 50а, тел. (3852) 33-60-09

Цена билета: 800 - 3000 рублей

«Ясон и Медея»

Рок-мюзикл «Ясон и Медея» - совместный русско-немецкий проект. Премьеру представляет прославленный коллектив - Санкт-Петербургский театр «РОК-ОПЕРА».

«Ясон и Медея» - трогательная, горькая, порой веселая, порой истинно трагическая история, в основе которой лежит миф об аргонавтах, а также пьесы Еврипида и Сенеки - о любви прекрасной Колхидской царевны и древнегреческого героя. История о мужчине и женщине, о браке, чести, о власти, коварстве и предательстве.

Спектакль наполнен прекрасной музыкой, пластическими этюдами, блестящим вокалом. Это неожиданный, полный иронии и драматизма взгляд на известный трагедийный сюжет.

27 октября в 19.00

Молодежный театр Алтая

Пр. Калинина, 2, тел. (3852) 50-35-03

Цена билетов: 800 - 2500 рублей

Концерт Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин приглашает на концерт, посвященный 35-летию группы «Динамик». Это будет настоящий праздник рок-н-ролла! Легкая ностальгия не будет тому помехой. И пусть звучат песни, которые все мы знаем наизусть, песни, которые сопровождали нас и в веселье, и в трудные моменты.

29 октября в 19.00

Театр драмы им. В. М. Шукшина

Ул. Молодежная, 15,

тел. (3852) 66-73-87

Цена билета: 1500 - 4000 рублей

«Магия самоцветов»

Музей «Город» приглашает на выставку «Магия самоцветов» - здесь можно увидеть украшения из серебра, мельхиора с вставками из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней. На выставке представлена огромная подборка сувениров из поделочных камней. Кстати, понравившиеся украшения можно будет и приобрести.

По 28 октября

Музей «Город», ул. Л. Толстого, 24,

тел. (3852) 63-64-91

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Цена билета: 15 - 35 рублей

«Все дело в шляпе»

В Барнауле открылась уникальная выставка головных уборов «Все дело в шляпе», собранная Иваном Назаровым, доцентом кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ. Свою коллекцию он собирал около семи лет.

На выставке можно не только посмотреть, но и примерить шляпы, шапки, колпаки, папахи, тюбетейки и т. д. Всего представлено около 100 головных уборов разных народов мира.

- Моя коллекция началась с того момента, как мой коллега привез сувенир из Киргизии - тюбетейку. Таких сувениров год от года становилось все больше и больше, пока наконец они не перестали помещаться в моей квартире, - рассказывает Иван Иванович.

До декабря

Краеведческий музей

Ул. Ползунова, 39, тел.: (3852) 63-47-58, 50-77-24

Цена билета: бесплатно

Кубок КВН

Настало время смеяться! Берегите свои животы! Барнаульская лига КВН приглашает на первую полуфинальную игру этого сезона. Это будет настоящая бомба! Для вас играют команды КВН «Малина», «Сын маминой подруги», «Разные люди», «Снег», «Я», «Индаутки», «Все как надо», «От души» и др. А на следующий день состоится второй полуфинал «КВН-Алтай». За выход в финал сразятся команды «Первый космонавт» (Барнаул), «Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск), сборная НГУ «Еще Раз» (Новосибирск) и «Достар» (Казахстан).

Барнаульская лига КВН: первый полуфинал

26 октября в 19.00

Актовый зал молодежных мероприятий АГУ

Пр. Социалистический, 68а

«КВН-Алтай»: второй полуфинал

27 октября в 19.00

ДК «Сибэнергомаш»

Пр. Ленина, 147

Цена билетов: 300 - 1500 рублей