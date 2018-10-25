Прямо сейчас! Задай вопрос по отоплению!

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В "Комсомольской правде" - Барнаул" проходит прямая линия с энергетиками [онлайн-трансляция]
Прямая линия по отоплению в "Комсомольской правде" - Барнаул"
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В «Комсомольской правде»-Барнаул» (106,8 FM) проходит прямая линия, посвященная «Единому дню контроля». На вопросы горожан отвечают специалисты Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний.
Прямая линия Сибирской генерирующей компании.
- Куда обращаться, если возникли проблемы с теплом или горячей водой?
- Какую температуру считать нормальной и чем это регламентируется?
- Как платить за тепло напрямую энергетикам, а не УК?
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