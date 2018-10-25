Может ли трагедия в Керчи повториться в Барнауле: журналист «Комсомолки» проверил безопасность в школах

25 Окт. 04:00 2018-10-25T12:27:25+03:00

С собой он носил спортивную сумку, в которой легко бы поместилось оружие

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После громкой трагедии в Керчи по всей России обеспокоились мерами безопасности в образовательных учреждениях. Напомним, 17 октября в политехническом колледже 18-летний учащийся Владислав Росляков устроил бойню. Он беспрепятственно пронес мимо охраны оружие и взрывное устройство. Погибли 20 человек, десятки ранены. Куда смотрела охрана в крымском колледже? А куда она смотрит в образовательных учреждениях Барнаула? Журналист «Комсомолки» лично прошелся по некоторым школам и заглянул в один детсад, прихватив с собой большую спортивную сумку, в которой запросто могло бы поместиться оружие.

Сим-сим, откройся!

Первым делом отправились в детский сад №92, который находится на площади Октября на первом этаже жилого дома. Двери, которые выходят на проспект Ленина, оказались заперты, но есть звонки. Нажав наугад одну из двух кнопок, стал ждать. Не прошло и минуты, как дверь открыла не то нянечка, не то воспитатель.

Двери в дестком саду №92 закрыты, но после звонка их легко открываютФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– Что вы хотели?

– Позвольте, я войду, – ответил я и решительно шагнул в помещение. При этом женщина даже не пыталась мне помешать (да и не смогла бы). Рюкзак за спиной и большая спортивная сумка на плече ее, по всей видимости, не смутили.

– Я бы хотел поговорить с заведующей, – продолжил я разговор, и даже не пояснил, зачем мне нужно ее увидеть.

– Заведующая находится в другом корпусе, на Профинтерна, 37, – ответила женщина.

После этого я откланялся и пошел по указанному адресу.

Оказалось, что и здесь детский сад находится на первом этаже жилого дома. Снова наугад выбрал одну из двух дверей. Настойчиво стал вдавливать кнопку звонка, но на этот раз никто не открывал. Тогда я подошел к другой двери, и здесь после первого же звонка мне тоже открыла женщина. Тут же выяснил, что она и есть заведующая детским садом. На этот раз мне не позволили переступить порог, а когда я начал задавать вопросы о мерах безопасности, меня тут же направили с ними в городской комитет по образованию и захлопнули дверь.

Пройдите в приемную

Убедившись, что родителям, чьи дети ходят в детский сад №92, есть о чем волноваться, я отправился в барнаульскую гимназию №69 на пр. Красноармейском.

Рамки для галочки: журналист «КП» проверил безопасность в барнаульских школахФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Первое, на что обратил внимание, на входе установлена рамка- металлодетектор. В карманах у меня были металлические ключи и телефон, однако рамка на это никак не среагировала.

– Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с директором, – сказал я охраннику и вахтеру. Они вместе дежурят на входе. Сначала с меня попросили документы, а потом сказали, что директора нет, но вот идет его заместитель. В ту же секунду к нам подошел солидный мужчина с портфелем. Позже я выяснил, что это был заместитель директора по учебно-воспитательной работе Павел Алмаев.

Ему я рассказал заранее приготовленную легенду о том, что мы недавно переехали в центр, и я хотел бы перевести ребенка в их гимназию. Павел Андреевич меня выслушал и предложил пройти в приемную на второй этаж, чтобы я написал заявление.

В гимназии №69 журналисту "Комсомолки" удалось пройти до второго этажаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

После этого охранник сам проявил инициативу, чтобы меня проводить, но как мне показалось, он просто хотел показать мне дорогу. По лестнице уже немолодой сотрудник ЧОПа поднимался впереди меня, и будь на моем месте злоумышленник, он мог легко наброситься на мужчину со спины. Мою большую спортивную сумку при этом никто не досматривал. Уже в приемной, когда охранник удалился, я раскрыл карты, а дальше передвигался по школе самостоятельно.

Хотел вновь поговорить с заместителем директора о том, как в гимназии обеспечивают безопасность, но мне ответили, что он куда-то уехал.

Рамка на забаву ребятне

После гимназии решил зайти в лицей №86, который находится неподалеку все на том же Красноармейском проспекте. Здесь охраны нет, но есть рамка, которая «промолчала», когда я прошел сквозь нее.

На входе сидит вахтерша. Уже заученным текстом сказал ей, что хотел бы видеть директора.

– Директор у нас на больничном, – ответила мне женщина.

– Тогда можно пройти к заместителю? Мне ребенка нужно в ваш лицей перевести, – продолжаю врать для чистоты эксперимента.

За безопасность лицея №86 отвечает пенсионерка Зинаида ПавличенкоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

На эту просьбу вахтерша продиктовала мне номер заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Когда я по нему позвонил, меня попросили ждать внизу. Буквально через минуту вышла заместитель директора Ольга Пулина. Смерив меня взглядом, она предложила пообщаться здесь же у вахты. Врать дальше, что я пришел поговорить о переводе ребенка, смысла уже не было. Сразу начали разговор о безопасности.

Рамки для галочки: журналист «КП» проверил безопасность в барнаульских школахФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Ольга Викторовна рассказала, что с недавнего времени у них в лицее перестали пропускать родителей на этажи. Рамку здесь подключили буквально пару дней назад.

Пенсионерка Зинаида Павличенко, которая подрабатывает в лицее вахтером, рассказала, что для ребятишек это новинка и пока они балуются вокруг нее, а вахтерша их то и дело за это журит.

По поводу профессиональной охраны Ольга Пулина ответила, что у лицея нет средств, чтобы заключить договор с ЧОПом, а «тревожную кнопку» в случае чего может нажать Зинаида Георгиевна.

Итоги

Подытожу: в школе с охранником я дошел до второго этажа, зато не смог миновать другой «кордон», где за безопасность школы отвечает пенсионерка. В детский сад на площади Октября я зашел, как к себе домой. К слову, в школе №55, где я также побывал в этот день, рамка пискнула, но проверять мои сумки никто даже не попытался. Переписав мои ФИО из паспорта, мне рукой показали на дверь директора, которая оказалась по соседству с постом охраны. Директор рассказала, что с безопасностью в их школе «все очень строго». Насколько эффективны такие меры безопасности? Могла бы повторитсься в этих учреждениях трагедия в Керчи? Судите сами.

Комментарий специалиста

Максим Перегудов, заместитель директора ООО ЧОП «Алекс»:

– У нашего предприятия заключен контракт только с одной барнаульской школой. Наш сотрудник работает там уже 12 лет. Из средств защиты у него имеются резиновая палка, газовый баллончик и наручники. Использование оружия на таких объектах недопустимо. Газ можно использовать в случае нападения, и только на улице.

Кстати

Барнаульский лицей № 122 организовал тренинг, чтобы не допустить повторения «керченской стрельбы».

Занятие будет посвящено трудностям взаимоотношений среди подростков. Школьников будут учить, как решать конфликты и корректировать своё поведение. Для этого руководство лицея пригласило тренера-психолога из Новосибирска Веру Карманову.

Тренинг пройдёт в формате круглого стола. Предполагается, что в нём будут участвовать ученики 7-8 классов вместе с родителями.

Мероприятие пройдёт 29 октября в «Лицее №122».Адрес: ул. Папанинцев, 115. Начало в 10 часов.

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Подробности о трагедии:

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