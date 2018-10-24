Бийская школа получит новый спортинвентарь благодаря инициативным ученикам

24 Окт. 12:30 2018-10-25T03:49:26+03:00

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В бийской школе №21 каждый день стараются сделать ярким и насыщенным, в том числе и спортивными событиями. Ребята играют в футбол и волейбол, занимаются легкой атлетикой, проводят «Веселые старты» и устраивают семейные соревнования. А лучшие спортсмены собирают команды и выступают на дворовых состязаниях. Здесь есть даже совет физкультуры, которым руководит ученица Ксения Нижельская - девушка серьезно увлекается спортом и имеет 3-ий разряд по баскетболу и завоевала множество медалей.

Желание соревноваться и побеждать у школьников есть, только вот необходимого для этого оборудования нет.

Фото Сергея Кулыгина

- Для соревнований нам нужен только спортивный инвентарь, - объясняет Ксения Нижельская. – Бывает, что мы приносим свой или что-нибудь придумываем.

- Спортивная база практически разорена, кроме лыж в школе ничего нет! - добавляет Наталья Демьяненко, руководитель спортклуба, который базируется в школе № 21.

Эта проблема так наболела, что школа решила принять участие в конкурсе грантов фонда Александра Прокопьева. Эксперты заявку одобрили, и школа № 21 получила сертификат победителя на 200 тысяч рублей. Его вручили ребятам во время спортивного праздника. На эти деньги купят не только мячи и маты, но и новый компьютер и колонки, чтобы тренировки и соревнования стали еще увлекательней.