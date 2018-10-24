«Жизнерадостная» Луна взойдет 24 октября: как правильно провести вечер

24 Окт. 12:08 2018-10-25T03:49:26+03:00

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«Жизнерадостную» Луну 24 октября 2018 года обещают астрономы. Так оптимистично называется второе полнолуние после осеннего равноденствия. Еще одно интригующее ее название – «охотничья».

«Жизнерадостная» Луна появится над горизонтом 24 октября после десяти вечера по местному времени. В это полнолуние ее яркость усилится, как будто в «огонь на небе» кто-то подбросит хворост.

Алтайский шаман Артем Игнатенко советует провести это время с пользой для себя и родственников.

- В этот вечер стоит накрыть хороший стол, если есть возможность, замесить тесто, - рассказывает Игнатенко. - Причем раскатывать тесто лепешкой, похожей на Луну, надо на себя. И можно приговаривать при этом: «Когда ко мне идет удача, весь мир становится богаче!» Ну а потом вместе с родственниками постряпать вареники, тоже похожие на Луну.

За родственным столом, по словам шамана, можно говорить о своих планах. При этом важно не просить Луну ни о чем, а радоваться своим будущим целям, будто они уже исполнились.

Телевизор лучше выключить, мобильники отложить в сторону. Можно включить хорошую музыку, еще лучше, спеть самим что-то вместе.

Несмотря на то, что «жизнерадостная» Луна называется еще и «охотничьей», охотиться в эту ночь нельзя, предостерегает шаман.

- Это время великого перемирия, если вы с кем-то в ссоре, есть большой шанс помириться, не бойтесь делать шаг навстречу, просить прощения.

Важно также вспомнить о предках по роду, потому что в это время, по словам шамана, они слышат наши мысли как никогда.