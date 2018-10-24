24 Окт. 12:03 2018-10-25T03:49:26+03:00

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В Барнауле посадили под домашний арест заведующую элитным детским садом «Хэппи бэйби», где малышей били и запирали в темной комнате.

Женщине запрещено покидать пределы собственной квартиры. Такое решение принял суд Октябрьского района в среду, 24 октября. Об этом рассказала присутствующая на заседании мама одного из пострадавших малышей.

- Мы будем добиваться, чтобы ее посадили в камеру. Потому что она знала, что у нее происходит в детском саду, другие воспитатели давали показания о том, что она видела записи, где детей наказывают, но ничего не предпринимала, - рассказала Юлия Пустовитенко.

Напомним, по версии краевого следственного комитета, на протяжении длительного времени в детсаду две воспитательницы периодически наказывали детей – шлепали их, толкали, запирали в комнате с выключенным светом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/674751" frameborder="0"></iframe> В Барнауле заведующую элитным детсадом, где избивали детей, посадили под домашний арест.Видео: СУ СК по Алтайскому краю

- Я просмотрела в общей сложности около трех недель пребывания в детском саду. За это время я сняла практически 50 эпизодов, на них только девять раз малыши были закрыты. Другой случай – ребенок вышел в раздевалку и просто замешкался. Он брал какую-то игрушку в кабинке. За это она его швырнула наотмашь на пол. Там есть видео, где идет урок английского. На нем мой ребенок несколько раз громко двигает стул (занятие длилось 52 минуты, дети просто не могли столько времени сидеть неподвижно). За это воспитатель закрыла его в туалете, а преподаватель вел урок дальше, как ни в чем не бывало. Потом этот учитель будет утверждать, что она ничего не видела! - рассказала Юлия Пустовитенко.

- Заведующей детского сада достоверно было известно о грубых нарушениях ее подчиненными действующего законодательства, а также о систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам. Однако никаких мер по устранению данных нарушений руководителем учреждения не предпринималось. Потерпевшими по уголовному делу признаны семь малолетних детей в возрасте 4-х и 5-ти лет и их законные представители, - рассказали в краевом следственном комитете.

Один из воспитателей находится под стражей уже два месяца. Другому предъявлено обвинение, она под подпиской о невыезде.

- Нашим делом занимается отдел по особо тяжким преступлениям против детей. Мы летали на личный приём в Москву в администрацию президента. Господи! Что тут началось после этого! Спасибо нашему президенту, что детей в обиду не даёт, - рассказала Юлия Пустовитенко.