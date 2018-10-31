Еще 25 имен появятся на барнаульском Мемориале Славы

31 Окт. 09:59 2018-10-31T12:57:58+03:00

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В правительстве Алтайского края рассмотрели федеральные проекты, направленные на развитие добровольчества в стране. Открытая конференция состоялась накануне, 30 октября.

Год добровольца в регионе проходит заметно

Работу конференции открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что мероприятия и проекты, направленные на развитие волонтерского движения, реализуются ежегодно, но в Год добровольца в России им уделено особое внимание:

В правительстве Алтайского края рассмотрели федеральные общественно значимые проекты, направленные на развитие добровольчества в странеФото: пресс-службы правительства Алтайского края

– В Алтайском крае сильны традиции добровольчества, общественных объединений, патриотического движения. История такой работы в нашем регионе насчитывает более 50 лет. В 60-е годы прошлого века при школах начали создавать музеи боевой славы, проводили большую мемориальную работу. Сегодня в крае работают девять поисковых отрядов, двум из них более 15 лет. Наш регион активно участвует в самых разных федеральных программах, проектах и акциях. Алтайский край одним из первых включился в акцию «Бессмертный полк». В 2013 году в ней приняли участие 16 тысяч человек, а в 2018 – более 160 тысяч человек.

Алтайский край включается в проект «Моя история»

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова представила участникам конференции проект «Моя история», который создан с целью оказания волонтерской помощи в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа.

– Сейчас проект на стадии запуска, в марте 2019 года мы перейдем к этапу консультирования. За первый год работы мы подготовим тысячу волонтеров. Уже 73 региона, в том числе и Алтайский край, заявили о желании участвовать в проекте, – рассказала Ольга Амельченкова.

В правительстве Алтайского края рассмотрели федеральные общественно значимые проекты, направленные на развитие добровольчества в странеФото: пресс-службы правительства Алтайского края

По ее словам, это довольно сложная работа: в стране существует огромное количество государственных и частных архивов, которыми нужно уметь пользоваться. Предполагается, что любой житель страны сможет обратиться к волонтерам за помощью в составлении своего генеалогического древа, а они предоставят информацию о том, какие документы необходимо запросить в архивах и как работать с такой информацией в дальнейшем.

Результаты работы алтайских поисковиков – бесценны

Рассказывая о проекте «Дорога к обелиску», председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева сообщила о важных вещах для Барнаула.

В правительстве Алтайского края рассмотрели федеральные общественно значимые проекты, направленные на развитие добровольчества в странеФото: пресс-службы правительства Алтайского края

Во-первых, она рассказала о том, что благодаря кропотливой работе алтайских поисковиков в обозримом будущем на барнаульском Мемориале Славы появятся еще 25 имен защитников Отечества, которые именно из Барнаула уехали на фронт.

Еще одним важным результатом проекта стало то, что могила полного кавалера ордена Славы Федора Ахапкина обрела памятник. Федор Александрович родился в селе Бобровка Первомайского района. Он сражался с первых дней войны и до полного разгрома фашистских захватчиков. В одном из боев Федор Ахапкин в рукопашной схватке уничтожил трех гитлеровцев.

Главная цель проекта «Дорога к обелиску» – привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечению на них имен погибших защитников Отчества.

В свою очередь, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова рассказала о работе фонда и представила свои проекты. В их числе «Герои России, какими их не видел никто»: в фотоработах показаны герои нашей современности – герои России и ветераны всех войн нашего Отечества. Фонд оказывает адресную высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий.

В регионе сняли фильм о деятельности поискового отряда «Высота»

Недавно Фонд социального содействия депутата Госдумы России Александра Прокопьева профинансировал поездку школьного библиотекаря из села Дмитро-Титово Кытмановского района Алтайского края Валентины Ворончихиной в Карелию, откуда она забрала относительно недавно найденные останки своего героически погибшего деда Ивана Тимофеевича Овсянникова. 10 октября их захоронили в родном селе бойца.

Руководитель Алтайского краевого поискового отряда «Высота» Татьяна Нетбайло в знак благодарности презентовала диск с документальным фильмом «Высота» Александру Прокопьеву, который также принимал участие в работе конференции. Такие же подарки получили Виктор Томенко и Елена Цунаева.