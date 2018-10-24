24 Окт. 04:00 2018-10-25T03:49:26+03:00

Жители Алтайского края не могут получить телефоны с AliExpress Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Как минимум 14 жителей Алтайского края так и не смогли дождаться, когда к ним придут дорогостоящие мобильные телефоны, приобретенные через известный интернет-магазин AliExpress. Все пострадавшие вернули свои деньги, но каждому пришлось пройти серьезную нервотрепку.

Телефон как в воду канул

Барнаулец Никита Пословин в конце июля заказал мобильный телефон за 13 тысяч рублей на AliExpress. Через несколько дней продавец прислал ему трек-номер, чтобы он мог отслеживать передвижения посылки.

Никита Пословин решил больше не делать покупки в интернет-магазинахФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Я мог видеть, что мой телефон успешно приехал в Россию, прошел таможню, попал в Москву в сортировочный пункт и был отправлен в Барнаул. Спустя четыре дня отобразился статус, что посылка в моем городе. Также мне пришло оповещение на электронную почту. Я довольный. Думаю, день-два и телефон будет у меня. Но проходит четыре дня, и я понимаю, что-то не так. Когда я позвонил в сортировочный центр, мне сообщили, что они с физическими лицами не общаются. Все вопросы нужно решать по телефону горячей линии «Почты России», – рассказывает Никита Пословин о своих злоключениях.

Когда молодой человек позвонил на «горячую линию», ему подтвердили, что контрольные сроки были нарушены и порекомендовали написать заявление на розыск. Тогда он написал обращение в приемную «Почты России» Алтайского края.

– Мне ответили, что мое отправление пришло в Барнаул, но пакет оказался пустым. При этом официального подтверждения этого мне не предоставили. Все, что мне посоветовали, это ждать итогов розыскных мероприятий. С того момента прошло два с половиной месяца, но до сих пор официального ответа на мою претензию так и не поступило, – продолжает рассказывать пострадавший барнаулец.

К счастью, Никита Пословин смог вернуть свои деньги у AliExpress, правда, на это ушло еще два месяца. Заказывать повторно телефон в интернет-магазине молодой человек не решился. Купил такую же модель в Барнауле, но заметно дороже.

На те же грабли

В апреле прошлого года жительница Камня-на-Оби Анна Васильева заказала мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей все в том же интернет-магазине AliExpress. Девушка говорит, что отслеживала движение посылки по трек-номеру. В итоге он дошел до Барнаульского магистрального сортировочного центра. А дальше затерялся.

Анна Васильева из Камня-на-ОбиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Девушка звонила в сортировочный центр, но, с ее слов, там либо бросали трубку, либо говорили, что они не отвечают за посылки.

Когда обратилась в алтайское отделение «Почты России», ей сообщили, что посылка действительно затерялась и необходимо подать заявление на розыск.

Она подала заявление. Через месяц ей сообщили, что посылки в России нет.

Анна обращалась в Роспотребнадзор, в УФАС, но в этих ведомствах ее запросы вновь переадресовали «Почте России». Таким образом, круг замкнулся. Потрепав нервы, она все же вернула свои деньги.

А совсем недавно все на том же AliExpress Анна заказала планшет для рисования. Теперь девушка гадает, дойдет ли до нее посылка, или ей снова придется искать ее днем с огнем.

Довели до слез

Еще одну похожую историю, но только со счастливым концом, нам рассказала жительница Барнаула Александра Котова.

Девушка давно хотела обновить телефон. Близился ее день рождения. Муж Александры предложил заказать новую модель на AliExpress.

– 31 августа посылка покинула сортировочный центр Барнаула, и я весь день ждала отметки о прибытии в моё районное отделение, но её всё не было. Кое-как дозвонившись, я узнала, что сегодняшние мешки с мелкими пакетами еще не разбирали. Их не разобрали в пятницу и в субботу. В понедельник, 3 сентября, я взяла на работе отгул и пошла в отделение с твердым намерением дождаться выдачи своей посылки. Отстояв очередь, я узнала, что пятничные посылки из Китая до сих пор не разобраны и меня попросили прийти вечером после 18 часов. Когда я пришла в назначенное время, мне сказали, что все мелкие пакеты обработаны, но моей посылки среди них нет! – рассказывает Александра Котова.

После пережитой нервотрепки у Александры Котовой оказалось два телефонаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Девушка призналась, что эта ситуация довела ее до слез. 5 сентября, в день рождения Александры, муж купил ей телефон в обычном магазине. Буквально на следующий день, девушке перезвонили с почты и сказали, что посылка все-таки нашлась. Теперь у нее два одинаковых телефона.

В полиции тоже не помогли

Жители Алтайского края, которых объединяют похожие истории с пропавшими посылками, создали группу в WhatsApp. Сейчас в ней 14 человек, и люди постоянно добавляются. Пострадавшие предполагают, что дорогостоящие посылки воруют.

Многие из них обращались в полицию и прокуратуру. Среди них Владимир Ющенко. У него потерялась посылка с символикой чемпионата мира по футболу. Эти подарки ему отправили московские друзья.

В итоге барнаульцу отказали в возбуждении уголовного дела, объяснив это тем, что в подобных ситуациях подать заявление в полицию может только отправитель.