Подготовительные курсы стартовали в вузах Алтайского края
Ежегодно ВУЗы Алтайского края организуют для старшеклассников курсы по подготовке к ЕГЭ. Мы узнали, где такие курсы есть и сколько они стоят.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Предметы: математика, физика, обществознание, русский язык
Дата: один раз в неделю по каждому предмету с 17:00 до 19:00 с ноября 2018 по май 2019 года; 72 академических часа (по одному предмету).
Стоимость: 6 480 рублей за весь период обучения по одному предмету.
Предметы: физика, математика, русский язык
Дата: каждое воскресенье с 9:00 до 13:35 с октября 2018 года по май 2019 года; 72 академических часа (по одному предмету).
Стоимость: 4 320 рублей за весь период обучения по одному предмету.
Предмет: физика
Дата: дни школьных каникул - со 2 по 4 ноября.
Стоимость: бесплатно
Адрес: главный корпус АлтГТУ, вход со стороны улицы Кирова, кабинет 312.
Алтайский государственный медицинский университет
Предмет: химия, биология
Дата: с октября 2018 года по апрель 2019 года; 360 академических часов (за два предмета, идут одной программой).
Стоимость: 30 тысяч рублей за два предмета.
Предмет: русский язык
Дата: с ноября 2018 года по май 2019; 90 академических часов.
Стоимость: 7,5 тысяч рублей
Адрес: проспект Ленина, 40, кабинет 316.
Алтайский государственный университет
Предметы: русский язык, литература, физика, математика (профиль), общество, история, журналист или творческое испытание, биология, информатика
Дата: с октября 2018 по май 2019; 90 академических часов (по одному предмету)
Стоимость: 12 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.
Адрес: проспект Комсомольский, 100, 201 кабинет.
Алтайский государственный педагогический университет
Предметы: математика (профиль), русский язык, обществознание, биология и история
Дата: с октября 2018 по май 2019 года; 60 часов (по одному предмету)
Стоимость: 7 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.
Предмет: английский язык
Дата: с октября 2018 по май 2019 года; 100 часов
Стоимость:12 тысяч за весь период обучения.
Предметы: математика, русский язык, обществознание, биология и истории
Дата: дни школьных каникул; 20 часов (по одному предмету).
Стоимость: 2,5 тысячи рублей за весь период обучения по одному предмету.
Предмет: английский язык
Дата: дни школьных каникул; 20 часов
Стоимость: 3 тысячи рублей за весь период обучения.
Адрес: Барнаул, улица Молодежная, 55, кабинет 96.
Алтайский государственный институт культуры
Предметы: литература, обществознание, история, творческие испытания
Дата: с октября 2018 по май 2019; 84 часа (по одному предмету)
Стоимость: 5 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.
Адрес: Юрина, 277, аудитория 228.