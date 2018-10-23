Подготовительные курсы стартовали в вузах Алтайского края

23 Окт. 11:46 2018-10-23T11:48:32+03:00

Подтянуть свои знания можно за приемлемую цену

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Ежегодно ВУЗы Алтайского края организуют для старшеклассников курсы по подготовке к ЕГЭ. Мы узнали, где такие курсы есть и сколько они стоят.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Предметы: математика, физика, обществознание, русский язык

Дата: один раз в неделю по каждому предмету с 17:00 до 19:00 с ноября 2018 по май 2019 года; 72 академических часа (по одному предмету).

Стоимость: 6 480 рублей за весь период обучения по одному предмету.

Предметы: физика, математика, русский язык

Дата: каждое воскресенье с 9:00 до 13:35 с октября 2018 года по май 2019 года; 72 академических часа (по одному предмету).

Стоимость: 4 320 рублей за весь период обучения по одному предмету.

Предмет: физика

Дата: дни школьных каникул - со 2 по 4 ноября.

Стоимость: бесплатно

Адрес: главный корпус АлтГТУ, вход со стороны улицы Кирова, кабинет 312.

Алтайский государственный медицинский университет

Предмет: химия, биология

Дата: с октября 2018 года по апрель 2019 года; 360 академических часов (за два предмета, идут одной программой).

Стоимость: 30 тысяч рублей за два предмета.

Предмет: русский язык

Дата: с ноября 2018 года по май 2019; 90 академических часов.

Стоимость: 7,5 тысяч рублей

Адрес: проспект Ленина, 40, кабинет 316.

Алтайский государственный университет

Предметы: русский язык, литература, физика, математика (профиль), общество, история, журналист или творческое испытание, биология, информатика

Дата: с октября 2018 по май 2019; 90 академических часов (по одному предмету)

Стоимость: 12 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.

Адрес: проспект Комсомольский, 100, 201 кабинет.

Алтайский государственный педагогический университет

Предметы: математика (профиль), русский язык, обществознание, биология и история

Дата: с октября 2018 по май 2019 года; 60 часов (по одному предмету)

Стоимость: 7 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.

Предмет: английский язык

Дата: с октября 2018 по май 2019 года; 100 часов

Стоимость:12 тысяч за весь период обучения.

Предметы: математика, русский язык, обществознание, биология и истории

Дата: дни школьных каникул; 20 часов (по одному предмету).

Стоимость: 2,5 тысячи рублей за весь период обучения по одному предмету.

Предмет: английский язык

Дата: дни школьных каникул; 20 часов

Стоимость: 3 тысячи рублей за весь период обучения.

Адрес: Барнаул, улица Молодежная, 55, кабинет 96.

Алтайский государственный институт культуры

Предметы: литература, обществознание, история, творческие испытания

Дата: с октября 2018 по май 2019; 84 часа (по одному предмету)

Стоимость: 5 тысяч рублей за весь период обучения по одному предмету.

Адрес: Юрина, 277, аудитория 228.