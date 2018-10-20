На пешеходной Мало-Тобольской появилась голая площадь

20 Окт. 04:00 2018-10-20T07:53:33+03:00

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На пешеходной Мало-Тобольской улице появилась огромная площадь. Пока строители успели только выровнять площадку. Каких-либо визуальных намеков на строительство зданий не намечается – котлованов и зачатков фундамента нет. Судя по всему, здесь создается площадь для массовых мероприятий, о которой ранее сообщали в администрации города. Предположительно, именно в этом месте будут проводиться городские елки.

По данным портала «Алтапресс», эскиз будущей площади горожане могли увидеть на фестивале «Зодчество в Сибири». Его представило бюро MDVA studio. На визуализации были изображены: уличные торговые павильоны и кафе, сцена, место для новогодней елки, площадка для катка, туалет. Портал уточнил – не факт, что именно этот проект будет реализован в данном месте.

Обустройство площади на Мало-ТобольскойФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, после появления информации в сети о проекте площади на Мало-Тобольской, горожане вновь заговорили о том, что на нем мало деревьев. До сих пор в социальных сетях и СМИ не утихают разговоры о кленах на пешеходной улице. Деревца маленькие и их очень мало для того, чтобы создать тень и уют в этом районе туристического кластера.

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Пустынная улица Мало-ТобольскаяФото: Олег УКЛАДОВ

Пустынная улица Мало-ТобольскаяФото: Олег УКЛАДОВ

Пустынная улица Мало-ТобольскаяФото: Олег УКЛАДОВ