Магнитная буря 19-20 октября 2018 года: жителям Алтайского края помогут йога и медитация

19 Окт. 11:44 2018-10-20T07:53:33+03:00

В такие дни недомогание испытывают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями ног

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Сильная магнитная буря обрушилась на Землю в последний рабочий день этой недели – 19 октября. Метеочувствительные люди могут испытывать тяжесть в теле, вялость и головные боли. Такое состояние продлится и в субботу, 20 октября. Как помочь пережить организму эти два дня, мы узнали у специалистов.

Гипертоникам - спокойствие

По словам главного врача Краевого центра медицинской профилактики Татьяны Репкиной, перепады настроения и недомогание во время магнитных бурь чаще всего наблюдаются у людей пожилого возраста.

– Особенно чувствительны к климатическим и температурным перепадам страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями – ишемия сердца, гипертония, сердечная недостаточность, аритмия. Раньше остальных изменения в погоде могут почувствовать и люди с болезнями опорно-двигательного аппарата, – пояснила специалист.

Кстати, по статистике Всемирной организации здравоохранения, метеозависимыми являются почти половина женщин и треть мужчин на нашей планете. По словам Репкиной, таким людям стоит строго следовать рекомендациям лечащего врача, высыпаться, принимать лекарственные препараты, избегать повышенных физических нагрузок, также отказаться от алкоголя. Пожилым и вовсе стоит провести день в спокойной обстановке.

Остальным - умеренные нагрузки

Инструктор йоги и пилатеса Ирина Лучинина считает, что справится с недомоганием во время метеоритных бурь могут умеренные физические нагрузки.

– Медитация и занятие йогой могут помочь от многих душевных и физических заболеваний, в том числе вызванных магнитными бурями. Однако это – не таблетка от панацеи, заниматься такими практиками нужно регулярно, лишь тогда они помогут метеочувствиельным людям комфортно перенести изменения в атмосфере Земли, – сказала Ирина.

В идеале, йогой нужно заниматься пять раз в неделю, однако при нынешнем ритме жизни для этого не всегда можно найти время. Поэтому специалист советует начать практики с двух раз в неделю. Если йога не по душе, а гармонию внутри обрести хочется, поможет медитация.

– Самая простая и знакомая многим с детства – очистить гречку от мусора. Когда человек концентрируется только на одном действии, то у него постепенно проходит нервозность, внутреннее напряжение и стресс, – рассказывает собеседница. – Также можно прогуляться по лесу, прособирать листья для гербария или шишки для новогодней композиции.

Кстати

Многие жители Барнаула заметили, что на улицах города стало больше ДТП. А ведь еще не было даже первого гололеда! Быть может, косвенно виноваты в этом и вспышки на солнце (следствием которых и стала магнинтая буря)? Люди суетятся, торопятся и становятся рассеянными, в том числе за рулем. Кстати, в ближайшие дни ожидается ветреная погода с мокрым снегом и гололедом, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными