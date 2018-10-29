Хоккеисты «Алтая» дважды обыграли «Челны»

29 Окт. 19:55 2018-10-30T05:28:13+03:00

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Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» в эти дни принимали на своем льду команду из Набережных Челнов – ХК «Челны» и дважды обыграли своего соперника.

Матчи состоялись в рамках первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2018-2019. «Алтай» встречался со своим принципиальным соперником, коим «Челны» являются на данный момент. Дело в том, что команды за одинаковое количество матчей набрали одинаковое количество очков и место в турнирной таблице определялось только в зависимости от разницы заброшенных и пропущенных шайб. Вот по этим показателям барнаульцы были лучше. Поэтому остановились на пятом месте, а гости на шестом.

К счастью, подопечные Андрея Соловьева смогли закрепить свой успех. В первом матче, состоявшемся накануне, 28 октября, они оказались сильнее и победили со счетом 3:1. Заброшенными шайбами в составе «Алтая» отличились: Илья Завьялов, Сергей Гриценко и Владислав Янцен. При всем при этом главный тренер команды остался не совсем доволен качеством игры. Чего не скажешь про повторный матч.

Матч "Алтай"-"Челны"Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня «Алтай» смог похвалиться первым домашним «сухарем». Это, в частности, заслуга голкипера Кирилла Волохина. Ни одна шайба мимо него не прошла, хотя опасные моменты возле его ворот возникали, а один из бросков в третьем периоде вовсе пришелся в штангу.

Качество действий полевых игроков также было лучше, чем днем ранее, но при этом они отметились лишь двумя заброшенными шайбами: на восьмой минуте отличился Илья Завьялов, а на 19-й Артем Евстифеев. Итог встречи – 2:0 в нашу пользу.

Айдар Мусакаев и Андрей СоловьевФото: Анна СЕМИНА

Айдар Мусакаев, главный тренер ХК «Челны»:

- Мы провели две игры и в обеих нас обыграли вратари. Вчера мы перебросали соперника практически в два раза и при этом ничего не смогли сделать. Сегодня соперник нас полностью по броскам и по игре «сделал». Во втором периоде мы могли «зацепиться», а в первом был провал: вроде выстояли в меньшинстве четыре минуты, а затем в равных составах проиграли на выходе один в ноль. Большие претензии у меня к нападающим. Забить не могут, а без голов не выиграешь. Но все же молодцы, ребята. Бились до конца. Ну а вас поздравляю с победой.

- Вы ожидали, что в Барнауле будут настолько тяжелые матчи?

- Конечно, у нас все матчи тяжелые. «Алтай» для нас неудобный соперник. Мы у него только одну игру выиграли. Мы и дома ему проигрываем. У меня же молодые ребята. Без опыта в этой лиге, но будем работать.

Андрей Соловьев, главный тренер ХК «Алтай»:

- «Челны» - хорошая, молодая команда. Им вчера просто не повезло. Нас действительно очень выручил вратарь. Они перебросали нас в два раза больше. Да и играла команда не так, как хотелось бы чтобы она сыграла. Может, дорога длинная сказалась, но вчера команды не было. Был только один вратарь, который выручил всю команду. А вот сегодняшняя игра была по-другому. Мы и настраивались на другую игру. Вновь спасибо вратарю – опять выручил. Вовремя забили первый гол… Вообще, «Челны» наш основной соперник по турнирной таблице. После игры с ними я сегодня всю команду поблагодарил. Мы сегодня посвежее были, не то что вчера – там еще поседеть можно было. Спасибо Данилу и Кириллу (вратарям. – прим. ред.). Пускай на них смотрят другие игроки и видят, что один человек может сделать: вытащить игру, выиграть ее.

- Что произошло сегодня с командой во втором периоде? Почему временами показывали оборонительный хоккей? Старались удержать счет?

- Просто мы более взрослая команда, устаем быстрее. Пусть молодежь побегает, а мы немного постоим.

- Уже сегодня была опасность, что игра пройдет без болельщиков. Не исключено, что на следующих их не пустят. Сильно расстроитесь?

- А что изменится? Если не будет болельщиков, мы же не отменим игры. Все равно будем играть. Да, конечно, болельщики помогают, но мы же не всесильны, мы же не откажемся играть. Это надо спрашивать у игроков насколько им сложно будет. А может, им наоборот будет легче, чтобы не видели, как вчера кто что стоит.

Следующие матчи «Алтай» проведет дома. Игры пройдут 1 и 2 ноября. На льду ЛДС Карандин арена «Динамо» наша команда принимает ХК «Чебоксары». Начало в 19.00. В ближайшее время руководство барнаульского клуба сообщит о возможности присутствия болельщиков на играх.