Жители Алтайского края смогут съездить в казахские Дубаи на выходные

23 Окт. 04:00 2018-10-23T08:22:46+03:00

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Астану сегодня многие называют казахскими Дубаями. Прогуливаясь по улицам города, кажется, что тебя перебросили машиной времени в далекое-далекое будущее, где в музеях с тобой разговаривают роботы, а с помощью скамеек можно зарядить мобильный телефон. Конечно же, на это стоит посмотреть жителям Алтайского края. Тем более, что из соседнего аэропорта в Толмачево есть прямые авиарейсы.

Фото: ТОО "Астана Конвеншн Бюро"

Как добраться?

Лететь из Новосибирска в Астану всего 1 час 50 минут. Перелет туда-обратно обойдется в сумму от 12 тыс. руб. В полете казахские авиалинии, кроме еды, предлагают вино и пиво. За беседой и напитками время летит незаметно.

Напрямую до Толмачево, при отсутствии собственного авто (а его можно оставить на стоянке возле аэропорта), можно добраться «бла-бла-каром» (350-1000 руб.) и автобусом «Авиафлота» (850 руб.) или рейсовым автобусом до железнодорожного вокзала (750 руб.) и там пересесть на городской автобус до аэропорта.

Для посещения Астаны достаточно иметь с собой российский паспорт, в этом случае прямо на самолете вам дадут заполнить миграционную карту, которую нужно будет предъявить на таможне Казахстана. Если есть загранпаспорт, просто предъявите его таможеннику, миграционную карту заполнять уже нет надобности.

Проживание в местных гостиницах – в пределах цен Барнаула и даже меньше. Например, особо экономные могут поселиться в хостеле, где стоимость за сутки начинается от 300 руб.

Что обязательно посмотреть в Астане

Обязательны для посещения: выставка «ЭКСПО», купольный комплекс «Хан Шатыр» с настоящим пляжем, океанариум, местные театры. Прогуляйтесь по набережной Ишима, посетите кафе и рестораны с местной кухней. Остановимся подробнее на некоторых местах.

Выставка «ЭКСПО»

В 2017 году в Астане проходила международная выставка под лозунгом «Энергия будущего». Специально к этому событию в столице Казахстана создали огромный футуристический парк с выставочными залами, ресторанами и гостиницами. Именно здесь располагается самое большое в мире сферическое здание в 8 этажей - «Нур Алем» («Сияющий мир»). Его высота – 100 метров. Экспозиция «Нур Алема» действует до сих пор. Она посвящена энергии космоса, солнца, ветра, воды, биомассы и кинетики.

Внутри шара создается стойкое ощущение, что ты стал участником съемок фильма про будущее: говорящие роботы и плазменные панели с виртуальными картинами мира – на каждом шагу. Здесь ты можешь зайти внутрь Солнца и увидеть развитие Земли от начала и до настоящего момента. Визуализация настолько реалистична, что дети визжат при приближении очередного динозавра, ну а взрослые не хуже ребятни сворачивают шеи, наблюдая за очередной потрясающей картинкой! А еще здесь можно посадить виртуальное семя и вырастить почти настоящее дерево. Любители игр и острых ощущений имеют возможность посмотреть шоу акробатов и харизматичного химика-экспериментатора. На самом верху шара обязательно пощекочите нервы на стеклянном мосту. Думаете смотреть вниз на 100 метров – это просто? У вас есть шанс убедиться в обратном.

Купольный комплекс «Хан Шатыр»

Погода в Астане – примерно такая же, как в Барнауле. Здесь явно не жарко, да и степные ветра дают о себе знать. Однако казахи нашли выход из этой ситуации – прямо в здании торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр» они устроили свои маленькие Мальдивы. Здесь все по-настоящему: и песок (кстати, говорят, что его привезли именно с Мальдив), и пальмы, и лежаки, и водоем с волнами, очень похожий на море. А еще здесь всегда тепло (до +35) и весело!

В «Хан Шатыре» можно провести весь день и скучно не будет: освоить аттракционы в местном семейном парке, сходить в кино, устроить себе мега-шопинг, вкусно покушать в ресторанах и кафе.

Естественно, «Хан Шатыр» - самое большое в мире купольное здание (высота – 150 метров). Почему естественно? Потому что Астана другими понятиями не владеет – ее создатели изначально ставили цель сделать город «самым-самым» во всех отношениях.

Местные театры

Поход в театр Астаны – это действительно выход в свет. Здесь вы не встретите людей в джинсах. Дамы в шляпах и на каблуках, мужчины в смокингах. На входе молодые люди в форменных костюмах вежливо здороваются с посетителями и желают приятного просмотра. Внутри театров место им уступают прекрасные девушки, которые помогают найти нужное место и сориентироваться в пространстве. Кажется, что персонал выбирали не иначе, как на конкурсе красоты.

Пожалуй, самый впечатляющий театр – оперы и балета «Астана опера». Его строительство обошлось бюджету в 320 миллионов долларов. И это, поверьте, заметно: витые мраморные лестницы, фойе, отделанное сицилийским мрамором, золото и хрусталь заставляют замирать сердце.

Здание театра «Астана балет», в отличии от классического «Астана опера», выполнено в современном стиле. Огромная сцена, удобный зрительный зал, в котором можно комфортно смотреть представление с любого места, потрясающий звук и декорации, и, конечно же, высокий уровень хореаграфии – все это оставляет неизгладимое впечатление на зрителей.

Прогулки по Астане

Безусловно, по Астане лучше гулять пешком. Здесь в каждом уголке вас будет ждать любопытный сюрприз. Например, скамья с солнечной зарядкой для телефона, или мост, сияющий всевозможными огнями, различные фигурки, статуи и кафе с низкими ценами.

Практически на каждой остановке есть автоматический прокат велосипедов (без наемного сотрудника). Очень удобно: берешь велосипед в одном месте, а оставляешь его в другом. В Астане нет привычной для наших столичных городов толкотни – на улицах свободно, тихо и абсолютно безопасно. Прогуливаться можно хоть ночью. И обязательно по дороге заверните в пару кафешек: купите знаменитый казахский бешбармак или любимое блюдо европейской или русской кухни, цены откровенно радуют. Наесться до отвала с напитками здесь можно на суммы от 300 до 1000 рублей. Если оставите чаевые, официант может от них отказаться (вы ведь гость в Казахстане).

Кстати, о гостях. В Астане можно в полную меру почувствовать, что такое восточное гостеприимство. Сегодня оно сочетается с европейским сервисом. А узнав, что вы из России, сотрудник отеля или ресторана будет стараться для вас в два раза усерднее. Все-таки общее прошлое дает о себе знать. Поверьте, это очень приятно.

Кому стоит посетить Астану?

Город будет любопытен всем. Но, пожалуй, настоящим раем он станет для молодых туристов 25-34 лет. Вот уж где можно первоклассно оторваться по полной за сравнительно небольшие деньги!

На сколько дней нужно прилетать в Астану?

Тут, как душа пожелает. Но при желании за 2-3 дня можно отлично отдохнуть и составить о городе оптимальное представление. Так что, если вы все еще думаете, чем занять себя на ноябрьских каникулах, хватит думать: конечно, вам нужно лететь в Астану!