2018-10-22T06:49:12+03:00
Общество

Барнаульцы не увидят падающие звезды, но загадать желание могут

В ночь с 21 на 22 октября ожидается пик активности осеннего метеоритного потока
Дарья САВЕНКО
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В ночь с 21 на 22 октября ожидается пик активности осеннего метеоритного потокаВ ночь с 21 на 22 октября ожидается пик активности осеннего метеоритного потокаФото: Дарья САВЕНКО
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Пик активности осеннего метеоритного потока ожидается в ночь на понедельник, 22 октября. Из-за сильной облачности жители Барнаула вряд ли увидят падающие звезды, но попросить об исполнении заветной мечты могут.

Метеориты

По словам старшего научного сотрудника, лектора Барнаульского планетария Натальи Ненаховой, осенний метеорный поток Ориониды проявляет свою активность каждый год в период со 2 октября по 7 ноября.

– Пик активности ожидается в ночь с 21 на 22 октября, однако в данное время Луна уже стремится к полнолунию, и сам поток не отличается особой обильностью, до 20-25 метеоров в час. Конечно, если сравнивать с августовским метеоритным потоком, где падает 150-180 метеоритов за час, этот поток достаточно скромен, и чтобы увидеть падающую звезду, нужна выдержка, – отмечает собеседница.

Наблюдать метеоритный поток нужно в созвездии Ориона и желательно после полуночи.

– Метеорные частицы потока порождены достаточно древней кометой Галлея. Она возвращается к землянам каждые 76 лет. Этот метеорный поток и падающие частицы можно наблюдать после полуночи, а еще лучше, к 2-3 часам ночи, – говорит Ненахова. – Необходимо выбрать такое местоположение, чтобы был открыт горизонт и не мешали фонари и подсветки, то есть за городом или в парке. Будучи в таком месте, вы ищите созвездие, его еще иногда называют «бабочкой»: две звезды вверху, две – внизу, а по середине три яркие звезды - это пояс Ориона. В этом созвездии и наблюдают падающие частицы.

Желания

Главное – устремить свой взор в небо, и осознано сказать о своей мечте Фото: Дарья САВЕНКО

Главное – устремить свой взор в небо, и осознано сказать о своей мечтеФото: Дарья САВЕНКО

К сожалению, небо над Барнаулом сейчас затянуто облаками, но, по мнению алтайского шамана Артема Игнатенко, это не помешает отправить свои желания в космос.

– Космос дает будущее, прошлое – предки, а настоящее – твои ближние. Будущее тогда хорошее, когда ты предков поминаешь и ближних не обижаешь. Метеоритный поток в октябре совпал с тем, что этот месяц у славян проходит под богиней времени и судьбы Макаш. Ее боятся остальные боги, но она не добрая и не злая, она справедливая, – говорит Артем. – Возможно, что звезды в этот месяц падают, чтобы мы внимание на небо обратили и попросили о том, чего хотим всем сердцем. Звезда может не падать, а небо быть затянуто, но главное – устремить свой взор в небо, и осознано сказать о своей мечте. Если Макаш решит, что ты достоин этого, твое желание сбудется.

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