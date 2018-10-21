Из-за чего ребенок становится гомосексуалистом

21 Окт. 06:34 2018-10-22T06:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Гомосексуалистами и лесбиянками в большинстве случаев не рождаются. Как бы это страшно не звучало, отклонения чаще всего воспитывают в детях их родители: прямо или косвенно.

Прямо – за счет конкретного вдалбливания в неокрепший ум прозападных веяний. Вроде тех, что якобы человек рождается двуполым и должен сам определиться, кем он захочет вырасти, мальчиком или девочкой. А чтобы окончательно все перемешать в голове ребенка, еще и одевают его то в женскую, то в мужскую одежду. Как признался Виктор Ведяшкин, заместитель главного врача Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, в его практике был подобный случай. К счастью, это еще мало прижилось на алтайской, да и в целом на российской земле.

Зато безразличие к детям или мнимое участие в их судьбе у нас практически повсеместно. Родители нагружают детей платными курсами и кружками, изображая заботу о них, но при этом понятия не имеют, что делает ребенок в своем гаджете.

Интернет как рассадник порока

- Не дети сегодня потеряны, а родители для своих детей, - говорит Виктор Ведяшкин. - Теперь каждый сидит в квартире со своим гаджетом. И родителей устраивает, что ребенок находится дома в тепле, сытый, под их мнимым контролем. Но что он там делает в Интернете, с кем переписывается, на какие темы общается, что у него в голове происходит, они понятия не имеют. А потом они за голову хватаются, не понимают, что случилось. Да просто вы им не занимались! А занимались собой, решали свои проблемы, зарабатывали, а от ребенка отмахивались.

По словам врача, именно Интернет сегодня чаще всего сбивает с пути истинного детей. Это пространство практически никак не контролируется взрослыми и очень агрессивно влияет на детей. Кроме того, нетрадиционная ориентация сегодня нередко упаковывается в весьма привлекательную обертку, на которую легко клюют дети. Очень важно, чтобы в этот момент рядом оказались родители и вернули свое чадо на нормальный путь развития. Папа наконец-то взял сына на рыбалку, а мама научила дочь готовить и красиво укладывать волосы.

- Общение в социальных сетях не должно быть бесконтрольным, - говорит врач. - Вы же не отпустите своего ребенка болтаться по улице не понять где и с кем. Так или иначе вы будете его контролировать. Также нужно контролировать и его общение в социальных сетях. Для этого не нужно стоять над душой и читать его переписку. Добавьтесь к нему друзья, посмотрите, какие фотографии и видео он сохраняет, какую музыку слушает, какие комментарии пишет, за что ставит лайки, на какие группы подписан. Если что-то насторожило, поговорите с ребенком об этом.

На рисунках у мальчиков должны быть мальчики, у девочек - девочки.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Тревожными звоночками для родителей могут стать игры и рисунки ребенка. Здесь все достаточно просто. Дети обычно рисуют людей своего пола. Девочки – девочек, мальчики – мальчиков. С играми – тоже самое. Мальчик должен играть в мужские игры (машинки, солдатики), девочки – в женские (куклы). Если все происходит наоборот, за ребенком стоит понаблюдать внимательнее, но это еще не значит, что у него отклонение.

Это лечится?

В большинстве случаев детский гомосексуализм и лесбиянство – обратимы. Главное вовремя заметить и обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Многие психиатры, кстати, считают нормой подобные эксперименты в детстве. Мол, попробовал и все, ничего страшного.

- Ну а если решить проблему нельзя, помощь того же психотерапевта или психолога понадобится родителям. Принять такую проблему – огромный труд, - сказал Виктор Ведяшкин.

Чаще всего сексуальная дезориентация детей замечается в семьях с нарушенной структурой. В тех, где нет отца или слишком властная либо чересчур забитая мать.

Любопытно, что в практике доктора Ведяшкина за помощью в основном обращаются родители девочек. Впрочем, это не является прямым доказательством того, что на Алтае девочек-лесбиянок больше, чем мальчиков-гомосексуалистов. Вполне возможно, что мальчики более скрытны в своих отклонениях, а их родители больше стараются замолчать эту проблему. Так или иначе, факт остается фактом.