Меньше ДТП и несчастных случаев на дороге: подведены итоги социальной кампании «Навстречу безопасности» на Алтае

20 Окт. 17:50 2018-10-22T06:48:29+03:00

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Широкомасштабная социальная кампания «Навстречу безопасности», цель которой – уменьшить количество ДТП и несчастных случаев на дорогах, проводится в России уже в третий раз. В этом году она пришла в Сибирь и охватила сразу три региона – Омскую область, Алтайский край и Барнаул.

Кампания проходит в рамках федеральной программы по безопасности дорожного движения при поддержке ГУ ГИБДД МВД России и региональных властей. Непосредственным исполнителем проекта стал экспертный центр «Движение без опасности»: специальные мобильные команды передвигаются по сибирским регионам, встречаются с жителями и рассказывают о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах.

Опытные тренеры пообщались с тысячами участников дорожного движения – водителями и пешеходами, детьми и взрослыми. Организаторы кампании «Навстречу безопасности» подвели итоги сибирского этапа: 18 октября в редакции "Комсомольской правды" - Красноярск" состоялся телемост, соединивший Барнаул, Омск, Красноярский край и Москву. В телемосте участвовали сотрудники ГИБДД, педагоги, представители органов власти и общественных организаций.

Акция по безопасности дорожного движения широко освещалась в СМИ и в соцсетях. С момента старта кампании «Навстречу безопасности» в сибирских регионах ее эксперты побывали в школах и детских оздоровительных лагерях, перинатальных центрах и других учреждения здравоохранения. Машины передвижных мобильных команд укомплектованы всем необходимым оборудованием, чтобы на месте организовать интерактивный обучающий процесс. Эксперты быстро оборудуют обучающие площадки и рассказывают детям и взрослым о правилах поведения на дорогах. Лекции превращаются в увлекательные ситуативные игры, где дети примеряют на себя разные роли – пешеходов, водителей, велосипедистов, пассажиров автомобиля. В интерактивные игры вовлекаются и их родители – водители автотранспорта.

- Мы используем любую возможность, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дорогах, - подчеркнула начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Татьяна Гридасова,– Это не просто лекции и беседы, это модель на практике, которую можно примерить на себе. Она очень впечатлила детей. И конечно, это ценно для нас - педагогов и воспитателей.

По мнению участников круглого стола, особенно важно то, что в интерактивный процесс обучения безопасности на дорогах вовлечены одновременно и дети, и их родители. Ведь главными воспитателями в жизни детей являются члены их семей: ребята копируют поведение своих родителей на дорогах, и этот опыт остается с ними на всю жизнь.

- Формирование культуры поведения на дороге происходит внутри семьи, - напомнил мастер спорта по автомобильному спорту Александр Пономарев. - Родители не должны сваливать ответственность на какие-либо службы, а своим собственным поведением показывать, что можно делать, а что нельзя. Такой масштабной работы в этом плане, как сейчас, никогда раньше не было.

Как считает Алексей Членов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, опыт социальной кампании «Навстречу безопасности» можно считать безусловно положительным. Программа получилась яркой, насыщенной и позитивной ля всех участников. И главное – она принесла конкретные плоды: об этом свидетельствуют цифры статистики. За время проведения кампании ситуация на дорогах улучшилась.

В исследованиях сравнивались данные января и сентября 2018 года. Так, в Алтайском крае число дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось на 9,5%. Количество детей, раненых в ДТП, уменьшилось на 7,7 %, погибших – на 9,4%. Водители стали сознательнее: число обгонов с выездом на полосу встречного движения сократилось, больше автовладельцев стало соблюдать скоростной режим. Доля родителей, использующих в поездках детское кресло, также возросла.

В Красноярском крае количество ДТП снизилось на 7%, число погибших на дорогах уменьшилось на 9,4%. Акция эффективно показала себя в плане результатов по скоростному режиму и количествам обгонов. В крае возросло число пассажиров, использующих ремни безопасности. Родители все чаще стали покупать детям одежду со светоотражающими элементами. С учетом того, что осенью и зимой темнеет раньше, это действительно не лишняя мера безопасности.

В Омской области, к сожалению, ситуация изменилась не на много: число ДТП, напротив, увеличилось на 0,2 %, возросло число жертв дорожно-транспортных происшествий - на 4%. А это значит, что работу над безопасностью на дорогах в регионе необходимо продолжать.

В заключении круглого стола его участники подвели итоги кампании «Навстречу безопасности», учли ее плюсы и минусы и наметили задачи для дальнейшей работы. В следующем году акция придет в дальневосточные регионы, где есть своя специфика. Доля праворульных автомобилей на Дальнем востоке составляет от 60 до 80 %, поэтому автолюбители испытывают определенные трудности на дорогах. Задача экспертов – помочь водителям адаптироваться в этой ситуации и обучить правилам безопасного вождения. Еще одна цель кампании в следующем году – разработка обучающего алгоритма для мотоциклистов, для которых необходимо создать отдельную программу.