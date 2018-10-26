Стало известно, где и как в Барнауле отметят Новый год

26 Окт. 09:35 2018-10-26T10:12:56+03:00

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В четверг, 25 октября, в Барнауле состоялся первый оргкомитет по подготовке и проведению Нового года и рождественских праздников. Во время заседания стало известно, где и как пройдут праздники.

Елки

По словам председателя комитета по культуре администрации города Валерия Паршкова, сейчас идет формирование режиссерско-постановочной группы, обсуждаются сценарии мероприятий и эскизы оформления главой сценической площадки и мест массовых гуляний.

А вот что уже точно известно: новогодние представления для учеников 1-4 классов пройдут не во Дворце зрелищ и спорта. Это, как всем известно, связано с его закрытием. Так что елки проведут на других площадках: в театре драмы, музыкальном театре, ДК города Барнаула, ДК «Южный» и ДК «Моторостроителей». Представления состоятся с 24 по 26 декабря, а 27 декабря в ДК Барнаула ожидается праздничное представление для детей с ограниченными возможностями. Новогодние представления театры подготовят и для взрослых. В библиотеках, Дворцах культуры и центрах досуга состоятся утренники и другие праздники для малышни.

Районные елки откроются в краевой столице 22 декабря, главная останется на прежнем месте - на площади Сахарова. Она ждет гостей 29 декабря. Здесь же оборудуют новогодний городок. Планируется, что на его строительство потратят около 8 млн рублей. Проект муниципального контракта на выполнение работ уже готов. Рабочим придется заготовить 800 кубометров льда, в том числе и на районные площадки.

Любителей подвигаться ждет масштабная спортивная программа. В Барнауле официально будут работать не менее 17 катков, 30 хоккейных коробок и 21 лыжная база. Только во время новогодних выходных в краевой столице состоится более 20 спортивных городских мероприятий.

Праздничное оформление

Что касается праздничного оформления, то по городу разместят около 120 баннеров. На них предлагается написать стихи, изобразить героев сказок, тематические рисунки и так далее. Предприятиям и организациям рекомендуется использовать световое оформление, плакаты с поздравлениями и многое другое. Как подчеркнул глава города Сергей Дугин, украшенными должны быть не только центральные улицы, но и весь Барнаул в целом.

Совместно с администрацией Центрального района предполагается проработка оформления пешеходной улицы Мало-Тобольской. Площадь Сахарова, которую вновь перекроют на пару недель, скорее всего, украсят, как и годом ранее: перед театром драмы появится световой потолок, а также вензельные гирлянды. Световыми элементами подсветят и детские аттракционы в парке «Барнаульская крепость».

- Люди ждут этих праздников, поэтому нужно не упустить ни одной мелочи, провести их на достойном уровне, без чрезвычайных происшествий, - резюмировал в конце заседания Сергей Дугин.