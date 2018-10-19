Он сам запнулся и упал: кондуктор отрицает, что выталкивала инвалида из автобуса

19 Окт. 10:55 2018-10-19T12:48:15+03:00

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Начальник колонны «БарнаулПассажирТранса» Николай Баранов прокомментировал «Комсомолке» инцидент в автобусе № 109. На предприятии считают, что оснований обвинять кондуктора нет.

«Парень выпал на асфальт и разбил нос»

Напомним, 16 октября жители Барнаула стали свидетелями, как кондуктор вытолкнула из автобуса мужчину – он упал на асфальт и разбил нос. При этом пассажиры рассказывают, что мужчина был похож на инвалида, возможно, у него был синдром Дауна.

- Он был безобиден, улыбался, - рассказывала очевидец Лиза. - Когда подъезжали к ЦУМу, подошел к передней двери и начал по ней стучать. Кондуктор подошла к нему и начала кричать: "Постучи еще по башке себе!" Затем сказала водителю открыть переднюю дверь. Мы остановились около ЦУМа, дверь открылась. Видимо, этому мужчине было еще и тяжело передвигаться: держась за поручни на двери, он пытался выйти, но кондуктор буквально выпихнула его из салона автобуса. Мужчина упал лицом вниз прямо на асфальт. Подняться ему помог прохожий. Когда он встал, у него из носа лилась ручьем кровь, весь асфальт был залит кровью.

Другая горожанка Елена Тырышкина рассказала "КП", что видела, как мужчина сидел на остановке окровавленный. Ему помогала какая-то женщина, вытирала кровь с лица. Потом приехала «скорая», но парень отказался поехать в больницу и медики уехали.

- Мужчина прилично одет, алкоголем от него не пахло, но он был напуган сильно, - рассказывала Елена.

Еще одна жительница Барнаула Ольга Афанасьева рассказала «КП»-Барнаул», что раньше видела этого мужчину неоднократно в автобусе:

- Видно, что он инвалид, у него что-то с походкой, - считает Ольга. - Ездил без сопровождения, всегда опрятно одетый.

Новый свидетель

«Барнаул Пассажир Транс»Фото: Марина КОЧНЕВА

Начальник колонны Николай Баранов подчеркнул, что точку в этом деле должно поставить следствие.

Следователь уже опросил водителя Андрея Леонтьева и кондуктора Елену Храмцову. В объяснениях и руководству предприятия, и следователю оба уверяют, что никто пассажира не выталкивал.

Водитель в объяснительной пишет, что в тот день он «работал по маршруту №109, пассажир сел на остановке «Городок», его провожали двое парней».

Пассажир, по мнению водителя, был в алкогольном опьянении. «Сел и развалился на сиденье, - описывает ситуацию Леонтьев. - Подъехав к остановке «Площадь Советов», я услышал стук в дверь. Ко мне подошла кондуктор и сказала: «Открой, пожалуйста, дверь, там этот пьяный хочет выйти».

После этого, по словам Леонтьева, кондуктор отошла в сторону, а пассажир вышел и запнулся на улице о бордюр. «Он упал, к нему подбежал мужчина, никакой лужи крови я не видел и разбитого носа я не видел», - объяснял водитель.

Кондуктор в своих объяснениях придерживается такой же версии.

Вчера, 18 октября, по словам Николая Баранова в «БарнаулПассажирТранс» позвонил свидетель происшествия. Некий горожанин Олег, прочитав в интернете историю, якобы подошел к одному из кондукторов и спросил, как позвонить на предприятие, чтобы рассказать все, как было. Он готов и следователю написать, что «мужик был в состоянии алкогольного опьянения, ходил, шатался по автобусу».

«Подъехали к остановке, водитель открыл среднюю дверь, я вышел. Водитель открыл переднюю дверь, товарищ споткнулся, я ему помог встать, ни крови, ничего не было», - рассказывает новоявленный свидетель.

Начальник колонны отметил, что и водитель, и кондуктор работают на предприятии давно, нареканий к ним не было.

– Делом занимается следствие, никакого заявления от потерпевшего нет. Пока нет оснований наказывать наших сотрудников, – подытожил Николай Баранов, отметивший, что на предприятии всегда наказывают нарушителей, если вина действительно доказана.

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