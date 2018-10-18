Серийного грабителя с сайта знакомств выдал отпечаток на чайнике

18 Окт. 11:07 2018-10-18T11:51:38+03:00

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В Барнауле задержали серийного грабителя, который знакомился с девушками на сайтах, а потом обчищал их квартиры, периодически пуская в ход кулаки.

26-летний парень использовал фейковый аккаунт, с телефона никому не звонил – вычислить его было практически невозможно. Последний случай произошел весной этого года. Познакомившись на сайте с 20-летней Ариной, «Дон Жуан» пришел к ней домой. В какой-то момент он начал душить девушку, а потом потребовал показать, где лежат деньги.

В итоге парень похитил 18 тыс. рублей, забрал телефон новой подруги и золотую цепочку. Когда грабитель ушел, перепуганная Арина позвонила в полицию. На место выехали криминалисты.

Фото: из материалов дела.

- При осмотре места происшествия на чайнике были обнаружены следы рук. В ходе обработки изъятых следов по базе данных удалось установить личность подозреваемого, - рассказал старший эксперт отделения по Центральному району экспертно-криминалистического отдела УМВД России по Барнаулу Сергей Змеевской.

Парня задержали, отпираться было бессмысленно, и он во всем сознался. В результате уголовное дело направили в суд.

Преступники стали умнее

Как говорят криминалисты, преступники сейчас, насмотревшись фильмов, стали умнее и на «дело» надевают перчатки. Но, как правило, им это не помогает – все равно "следят", а помимо следов рук, вычислить злоумышленников помогают следы ботинок, биологические следы, почерк и даже запах!

Фото: из материалов дела.

- Последний раз выезжали по вызову о краже автомобильных аккумуляторов. Воры действовали в перчатках, но один след найти все же удалось – возле бензобака, из которого воришки сливали бензин, подозреваемый прикоснулся к кузову рукой. Следы рук удалось изъять и установить личность подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина, - рассказала старший эксперт отделения по Центральном району Юлия Мещерякова.

Другой случай – серия угонов. 18-летний угонщик увел пять автомобилей. В какой-то момент парень, почувствовав безнаказанность, расслабился и… «наследил».

Фото: из материалов дела.

14 марта 2017 года в дежурную часть поступило сообщение об угоне вазовской «пятерки». На место происшествия выехал начальник экспертно-криминалистического отделения УМВД по Барнаулу Анатолий Назаренко. Ему удалось найти и изъять следы рук угонщика. Парня тут же проверили по базе. Им оказался 18-летний барнаулец, которого вскоре задержали. В итоге парень признался еще в пяти случаях угонов.

К чему нельзя привыкнуть

К сожалению, кражи или угоны автомобилей – не единственные происшествия, на которые приходится выезжать криминалистам. Они одни из первых прибывают на убийства, к которым невозможно привыкнуть.

Фото: из материалов дела.

- Конечно, пытаешься относиться к этому как к работе, учишься переключаться, сосредотачиваться на выполнении обязанностей, чтобы найти зацепку, которая поможет поймать преступника, - рассказал эксперт криминалист, капитан полиции Роман Ефанов.

Азарт и интуиция

По словам криминалистов, в поимке преступников им помогает азарт. И чем изощреннее преступление, тем сложнее вызов, который принимают криминалисты. Как правило, это мошенничества, где преступники – образованные люди, порой с несколькими дипломами.

Самое сложное в таких делах то, что мошенники не присутствуют физически на месте преступления. Тем не менее, криминалисты могут проводить экспертизы почерка, давать оценки, когда были поставлены печати и т.д. Все это помогает в дальнейшем доказать вину злоумышленников.

Порой, ловить жуликов помогает интуиция.

- Около трех лет назад мы ездили на обыск в квартиру, была информация, что там находится подозреваемый. В квартире проживала его мама. Когда мы пришли, она сказала, что не знает, где он. Мы осмотрели помещение и никого не обнаружили. Уже собирались уходить из квартиры, но мне что-то подсказывало, что наш жулик в доме. Я решил еще раз осмотреть квартиру и нашел его за телевизором. Оказалось, он, скрючившись, спрятался в нишу за телевизором, откуда его было совершенно не видно, - рассказал Роман Ефанов.

Фото: из материалов дела.

А вот сериалы про детективов криминалисты не смотрят.

- Это сказки. Все, что там показывают про какие-то суперпрограммы и прочие «методы», которые позволяют по брызгам крови воссоздать картину произошедшего, не имеют к реальности отношения и направлены, по большей части, на то, чтобы создать впечатление у зрителя. Как правило, работа криминалиста очень кропотливая, а для воссоздания картины преступления учитываются все факторы, - рассказал криминалист, лейтенант полиции Максим Беребенев.