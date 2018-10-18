2018-10-18T19:36:15+03:00
Общество

Сотни студентов Барнаула почтили память сверстников, погибших в Керчи

Они принесли цветы и свечи к Мемориалу воинской славы
Анна СЕМИНА
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Акция в память погибших студентовАкция в память погибших студентовФото: Анна СЕМИНА
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Сотни неравнодушных барнаульцев в четверг, 18 октября, почтили память жертв взрыва в Керченском колледже.

Ровно в полдень студенты барнаульских вузов и ссузов собрались на Мемориале воинской славы. Отложив учебники, они пришли почтить память своих сверстников, погибших во время взрыва и перестрелки в Керченском колледже.

В Барнауле почтили память погибших в Керчи.Анна СЕМИНА

- На самом деле очень страшная трагедия. Коснуться, но, конечно, не дай Бог, она может каждого. Поэтому давайте почтим минутой молчания память погибших ребят, - произнесли организаторы в начале акции.

Акция в память погибших студентов Фото: Анна СЕМИНА

Акция в память погибших студентовФото: Анна СЕМИНА

Студенты, пришедшие на акцию, возложили цветы к гранитной плите с землей из города-героя Керчи. Учащиеся колледжа АлтГУ принесли свечи, но очень расстроились, что зажечь их не получилось.

- Жалко, что сегодня такой ветер, но не понесем же мы их обратно, пусть хотя бы так стоят, - сказали преподаватели.

Впрочем, организаторы митинга уверены, что к концу дня мемориал уже будет завален цветами, ведь горожане продолжают идти и идти.

Акция в память погибших студентов Фото: Анна СЕМИНА

Акция в память погибших студентовФото: Анна СЕМИНА

- Сегодня молодежь Барнаула и Алтайского края, в том числе работающая, присоединилась ко всероссийской акции «Поддержим Керчь. Керчь, мы с тобой». Сегодня сюда пришли студенты высших и среднеспециальных учебных заведений. Всего около 250-300 человек, но я думаю, что в течение дня священная земля города Керчи в Барнауле будет точкой притяжения для всех неравнодушных, для всех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию, и в очередной раз доказать, что мы, Алтайский край и город Барнаул, всегда поддерживаем в минуты трагедии всю нашу большую страну, - выступил Владимир Гудков, председатель комитета по делам молодежи администрации города Барнаула.

Акция в память погибших студентов Фото: Анна СЕМИНА

Акция в память погибших студентовФото: Анна СЕМИНА

Напомним, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже, в самый разгар занятий 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков зашел в здание. При себе у него было не менее десяти самодельных бомб. Одна из них сработала в столовой. После этого молодой человек открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. По последней информации погибли 20 человек, пострадали около 50.

Подробности трагедии:

ВЗРЫВ В КЕРЧИ

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