Три миллиона отдал алтайский дальнобойщик китайцам, чтобы вернуться на родину

18 Окт. 04:00 2018-10-17T14:15:10+03:00

Солонешенец Алексей Герасимов год просидел в Манчжурии, пока его жена собирала деньги на «откуп»

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Дальнобойщик из села Солонешного Алексей Герасимов больше всего мечтает сейчас о двух вещах: обнять младшего сынишку Антошку и почувствовать запах родной земли. Прошел год, как он застрял в иноземной Манчжурии, дожидаясь решения суда. Во время разгрузки его машины в Китае произошел несчастный случай – погиб китайский рабочий. Это было в ноябре 2017-го. И только на днях состоялся суд, на котором участники сторон заключили мировое соглашение. Семье погибшего Алексей теперь обязан выплатить 3 млн. рублей (в перерасчете на нашу валюту).

- Если бы суд был в России, его бы просто отпустили, потому что это был несчастный случай, а тут за все платить надо! – говорит Наталья Герасимова, его жена.

Трагическая случайность

Как рассказала Наталья, в трагедии виноват сам погибший. Для перезагрузки Алексей задним ходом приближался к кузову другой машины. Ситуацию контролировал хозяин груза, знаками показывая, куда ехать. Когда два кузова практически приблизились «стык в стык», один из рабочих неожиданно решил перепрыгнуть на другую машину, но не удержался на обледеневшем металле и упал в щель между автомобилями. Хозяин груза не успел отреагировать (произошло все очень быстро), а Алексей и вовсе ничего не видел, полностью доверяя своему помощнику. После этого начались мучительные разбирательства. Погибший мужчина оказался единственным кормильцем в семье, из-за этого по китайским законам родственники могли претендовать на большую компенсацию. Чтобы решить дело в досудебном порядке, они предлагали заплатить им 11 млн рублей.

- Сумма для меня неподъемная! На тот момент у меня не было на руках и 50 тысяч, - сказала Наталья.

Спрятав стыдливость в дальний уголок души, Наталья обратилась к людям с просьбой о помощи. И народ откликнулся. Помогали родные, односельчане и совсем незнакомые люди из социальных сетей. В это же время женщина начала распродавать свое имущество: скот и сельхозтехнику. Муж давно мечтал бросить дальнобой, окончательно основаться на родной земле и работать фермером. Та роковая поездка в Китай должна была стать одной из последних.

Год неизвестности

Выручить большую сумму от продажи техники не удалось, с горем пополам насобирав 1 млн рублей, Наталья рванула к мужу в надежде, что этой суммы может хватить на досудебный «откуп». Но не хватило. Адвокат при этом настаивал на суде, понимая, что пострадавшие китайцы просят запредельную сумму. Убивала неизвестность – Герасимовы до конца не знали, когда наконец состоится суд и сколько денег им в итоге придется выплачивать.

Все это время Алексей жил в китайской гостинице, на работу его брать никто не хотел, поэтому главным занятием дальнобойщика стали размышления о жизненных ценностях. Сидя в одиночестве в гостиничном номере он снова и снова прокручивал жизнь: от начала и до момента трагедии. Однажды он сказал жене:

- А знаешь, бог с ними, с деньгами, что случилось, то случилось, заработаем. Главное для меня – это ты и дети. Слава богу, что вы живы и здоровы.

Женщина растрогалась, раньше Алексея больше интересовали мужские темы – машины и «железки».

Алексей с младшим сынишкойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Все у нас еще будет!

Буквально на днях Герасимовы должны получить решение суда на руки и отправиться домой. Суд расценил ситуацию как несчастный случай. Однако по китайским законам участники трагедии все равно должны выплатить компенсацию по потере кормильца. 3 млн. рублей должен отдать Алексей Герасимов, еще 3,5 млн. – хозяин груза. При отказе от выплаты, как говорит жена дальнобойщика, мужчине могли впаять тюремный срок.

- Адвокат сказал, что это далеко не первый случай в их судебной практике. Один из русских парней, который отказался выплачивать деньги семье погибшего, сейчас отбывает тюремный срок – 15 лет. Сумма в несколько миллионов оказалась для него слишком большой, и он запретил жене продавать квартиру, чтобы семья не оказалась на улице. Думаю, что зря, ведь квартира – это наживное, - сказала Наталья.

Денег, которые Герасимовы насобирали всем миром, хватит, чтобы расплатиться с китайцами. Дома Алексея с нетерпением ждет многочисленная родня и маленький Антошка, который очень скучает по папе. А вот второй сын Герасимовых Стас еще не скоро увидит отца. После прохождения срочной службы в армии, он заключил контракт с вооруженными силами России – у семьи теперь много долгов, надо помогать.

Старший сын с женойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Сам Алексей, несмотря на протесты жены, планирует практически сразу же сесть за баранку фуры. Причина та же – нужно зарабатывать. Между тем, от мечты заняться фермерством солонешенцы отказываться не собираются, ведь выкарабкиваться из трудной ситуации им не впервой.

- И еще обязательно напишите в статье, - просит Наталья, - что мы очень благодарны всем людям, которые нам помогли! И тем, что перечисляли нам деньги, и нашим односельчанам за поддержку, и дальнобойщикам, которые будучи в Китае всегда навещали мужа и передавали ему русский хлеб и сало. Спасибо вам огромное, мы бы без вас пропали!

Цифры

3 млн рублей выплатит Алексей Герасимов семье погибшего китайского рабочего.

1 млн из них отдаст страховая компания, с которой Алексей ранее заключил договор.

1 млн. 300 тыс. Герасимовы выручили от продажи сельхозтехники и скота.

Около 500 тыс. рублей – в помощь солонешенцу безвозмездно перечислили люди.

300 тыс. рублей – семья заняла у друзей, чтобы хватило на компенсацию семье погибшего.

Приблизительно 400 тыс. рублей потратила семья Герасимовых на проживание Алексея в Китае.

90 тыс. рублей – размер залога, который внесли Герасимовы, чтобы Алексея выпустили из следственного изолятора.

Около 500 тыс. рублей потрачено на адвоката.