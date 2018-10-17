Как и где найти хорошую работу: в Барнауле прошла ярмарка вакансий

17 Окт. 04:00 2018-10-17T12:50:41+03:00

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В Алтайском крае во вторник, 16 октября, состоялась традиционная осенняя ярмарка вакансий.

В Барнауле центральная площадка для поиска сотрудников и работодателей проходила в формате Биржи деловых контактов «Работа+». В этот раз она расположилась в ТРЦ «Пионер». По признанию организаторов, такой выбор не случаен: во-первых, традиционная площадка – Дворец зрелищ и спорта закрыт, а во-вторых, это шаг навстречу обществу.

- Мы идем в массы, в места концентрации людей, - говорят в Центре занятости населения.

Накануне здесь были представлены около 70 работодателей, и они предлагали порядка 2350 вакансий. Причем, как отмечают специалисты, не все готовы непосредственно предоставить место, кто-то приходит для набора кадрового резерва. Так что если не сейчас, то на будущее можно оставить свое резюме с телефончиком для связи.

Ярмарка вакансий прошла в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Среди работодателей можно было найти и представителей крупного бизнеса, и организации, реализующие значимые инвестиционные проекты, и целый ряд коммуникационных компаний и банков и так далее. В частности, свои вакансии предлагали «Барнаульский патронный завод», «Ротор», «Барнаульский пищевик», «Барнаульский ВЗР», «СиСорт», «Барнаульский молочный комбинат» и дргугие. Помимо этого можно было устроиться на госслужбу и надеть погоны - налоговая, полиция, контрактников, кстати, теперь тоже ищут на ярмарке вакансий.

Ярмарка вакансий прошла в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Психолог поможет

Если же найти подходящее место не получается, то на помощь в любой момент готовы прийти специалисты службы занятости.

- Психологи-профконсультанты проводят мастер-классы. К примеру, вам расскажут, как составить резюме, проведут мастер-класс по самопрезентации, собеседованию, профдиагностическое тестирование или индивидуальное собеседование с психологом, также специалисты научат работать с федеральным порталом «Работа в России» и другими, - говорит Илья Бень, заместитель директора Центра занятости населения города Барнаула. – Также специалисты окажут помощь тем, кто не смог найти работу непосредственно на ярмарке вакансий. Они покажут полную базу данных государственной службы занятости страны.

В том случае, если человек не смог посетить ярмарку вакансий, подобную помощь ему окажут непосредственно в центре занятости.

Правильное резюме – залог успеха

Как отмечают организаторы ярмарки вакансий, опыт прошлых акций показал, что сектор работы с психологом очень востребован среди соискателей. Многие элементарно не знают, как правильно вести себя при поиске работы и в общении с будущим работодателем.

- В резюме мы обязательно говорим о наших успехах и достижениях. Если на работу устраивается молодежь, то обязательно надо писать о том, чем они занимались в студенчестве: если научная деятельность – то участие в Олимпиадах, грантах. Тогда работодатель может видеть в этом сотруднике перспективу, - говорит ведущий специалист 1-й категории Центра занятости населения УСЗН по городу Барнаулу Надежда Куликова. - Если студент был очень активен, то он уже может претендовать на то, чтобы возглавлять какую-то мини-структуру, бригаду, подразделение. Если же занимался спортом, был дружинником – это тоже плюс. Тот же «Барнаульский станкостроительный завод» или «Ротор» уделают большое внимание корпоративной культуре, а также спортивной, культурно-массовой активности своих молодых сотрудников. Поэтому они заинтересованы в таких рабочих и при отборе будут обращать на это внимание.

Ярмарка вакансий прошла в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Если же у вас есть какие-то грамоты или дипломы, то все это лучше прописать в резюме. Так больше шансов найти достойную работу. А вот к разделу «личностные качества» лучше подойти с умом и реально оценить свои достоинства.

- Если посмотреть резюме, то у нас вся страна «коммуникабельная», «стрессоустойчивая», все очень активные, честные и порядочные. Конечно, эти качества у нас есть, но их нельзя измерить. Поэтому мы на мастер-классах учим подбирать синонимы понятиям честности и ответственности. Работодатели, просматривая стандартные резюме, зачастую воспринимают их как шаблон и откладывают, - добавляет Надежда Ивановна.