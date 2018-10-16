Губернатор Томенко взял дело избитых опекуншей детей под личный контроль

16 Окт. 11:23 2018-10-17T04:21:14+03:00

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16 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с уполномоченным по правам ребенка Ольгой Казанцевой. Среди других острых вопросов, речь шла о резонансном ЧП в Заринске.

Напомним, что там взяли под стражу опекуншу семерых детей, которую подозревают в насилии над несовершеннолетними. В сентябре в инфекционную больницу был доставлен девятилетний мальчик со сломанной ногой. После беседы с психологом выяснилось, что ножку ребенку сломала приемная мама, наказывая за невыученные уроки. Позже в приемную больницу привезли еще шестерых детей из этой семьи. У маленьких пациентов были следы удушья на шее. Детки объясняли: так мама заводила их в дом. Одна из девочек рассказала, что за невыученные уроки их заставляли спать в прихожей.

Пока все эти обстоятельства выясняет следствие, дети все как один просят не отдавать их больше злой маме.

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева рассказала Виктору Томенко об итогах своей поездки в Заринск. По словам омбудсмена, мальчик, который был доставлен в больницу с переломом, сейчас выписан и находится в Заринском центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

- Мы посмотрели условия, в которых находится ребенок, поговорили с ним. У мальчика позитивный настрой, у него появились друзья в центре, а с завтрашнего дня он приступает к обучению. Все лечебно- профилактические мероприятия проводятся в плановом порядке, - сообщила Казанцева.

По словам уполномоченного по правам ребенка, все семь детей обследованы специалистами психолого-психиатрического профиля: постравматических расстройств, нарушений в эмоционально-поведенческом плане у детей не выявлено. Сегодня для всех семерых ребят разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа.

При встрече в больнице один из мальчиков попросил тетеньку–обдусмена поскорее найти ему новую маму.

- Дети намерены жить в семье, - подчеркнула Казанцева.- Учитывая это желание, органы опеки уже подобрали им кандидатов в попечители. Сегодня состоится первая встреча, подготовлены две замещающие семьи, готовые принять детей на воспитание. Если дети будут согласны, документы подготовят уже сегодня.

Губернатор поручил уполномоченному по правам ребенка держать этот вопрос на контроле, а также докладывать ему лично о ходе расследования.

Напомним, что помимо уголовного дела в отношении «мамы-деспота», расследуется и уголовное дело по факту халатности должностных лиц системы профилактики, не принявших своевременных мер к прекращению опекунства.

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