Через Алтайский край и на юг: как птицам помогают звезды, реки и магнитные поля

17 Окт. 04:00 2018-10-17T04:28:13+03:00

До сих пор до конца доподлинно неизвестно, как пернатые знают в каком направлении лететь. Фото: Дарья САВЕНКО

А кто-то просто помнит, что их ждут, и прилетают каждый год на озеро «Светлое»

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Месяц октябрь - самая пора для перелета птиц. Одни пролетают Алтайский край и летят туда, где теплее, а другие остаются и зимуют вместе с нами. До сих пор до конца доподлинно неизвестно, как пернатые понимают, в каком направлении лететь. Алтайский орнитолог Алексей Эбель предположил, каким образом они выбирают дорогу.

Старейшины впереди

- Крупные птицы, типа журавлей или гусей, всегда летят клином, и это – не случайно. По словам специалиста, вожаком стаи является самая опытная птица, которая уже не раз летала на зимовку и обратно. Она знает, куда вести остальных. Стая летит, как правило, днем и высоко, поэтому у вожака есть определенные ориентиры, наподобие карты, как, и куда лететь, - рассказывает Алексей Эбель.

- Каждый год лебеди пролетают в Барнауле вдоль Оби. Видеть их могут жители Затона, Гоньбы и Научного городка. Они не меняют свой маршрут и держатся русла реки. Горы, леса, города и дороги – это все складывается в единую карту, на которую они ориентируются днем. А ночью, когда Земля погружается во тьму, указателем для вожака служит звездная карта, - рассказывает Эбель.

Помимо того, что первая в стае птица указывает путь, на нее приходится основная нагрузка - старшина ловит восходящий поток и ведет по нему всех остальных. Для того, чтобы тянуть за собой собратьев, требуются большие усилия. Нередко птицы меняются местами, чтобы облегчить свой перелет.

Магнитные поля

По словам Эбеля, птицы могут лететь в нужном направлении, ориентируясь и на магнитное поле Земли.

- Магнитные линии располагаются по направлению от северного магнитного полюса к южному. Возможно, именно эти линии и служат для птиц направляющими. Это доказывает тот факт, что птицы первого года, не сбивающиеся в стаи, летят правильно по ранее неизвестному им направлению, - поясняет оринтолог. – Опыты показали, что магнитное поле Земли может воздействовать на находящиеся в глазах перелетных птиц частицы криптохромы или клюв.

Опыты показали, что магнитное поле Земли может воздействовать на птиц.Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако познания о птицах и их восприятии магнитного поля достаточно малы, чтобы утверждать, что пернатые ориентируются на него.

И к нам уже летят

Эбель предполагает, что лебеди, зимующие на озере «Светлом» в Алтайском районе, уже вылетели к нам. Ориентируются они по памяти, потому что здесь найдут пищу.

- Большая часть лебедей, которые проводят с нами зиму, прилетают из тундры или около тундровых районов. Не исключено, что там уже замерзли водоемы, и птицы уже держат к нам путь, - пояснил специалист. - Хотя до массового появления лебедей в заказнике ещё далеко: пригонит их сюда только серьезное похолодание, после которого в пойме Оби не останется свободной незамерзшей воды.

Как правило, лебеди-кликуны прилетают на зимовку в Алтайский край уже с потомствомФото: Дарья САВЕНКО

Как правило, лебеди-кликуны прилетают на зимовку в Алтайский край уже с потомством. Об этом свидетельствует статистика: если в 2012 году зимовали на Светлом 350-400 птиц, то в прошлом году их было порядка 800. Молодые особи также находят свою пару и улетают выводить потомство, с которым вернутся на следующий год.

Не исключено, что они прилетают большими семьями, потому что в заказнике их кормят на протяжении всей холодной зимы. Для этого ежегодно заготавливают 20 тонн зерновой смеси, состоящей из овса, пшеницы и ячменя.