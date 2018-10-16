2018-10-16T10:34:59+03:00
Общество

Александр Прокопьев: «Такие преступления должны расцениваться с точки зрения реальной угрозы для жизни населения»

Депутаты предлагают наказание до 12 лет тюрьмы за продажу фальшивых лекарств через интернет
САПОЖКОВА Александра
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Депутат Госдумы Александр ПрокопьевДепутат Госдумы Александр Прокопьев
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15 октября депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесли законопроект по изменениям в статью 238 УК РФ - производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Изменения касаются распространения фальшивых лекарств через интернет.

На сегодня в УК РФ не предусмотрено в качестве отягчающего обстоятельства совершение правонарушения с использованием интернета, пишет pharmvestnik.ru. Между тем проблема распространения лекарственного фальсификата в интернете достигла угрожающих масштабов.

- Согласно статистике, 50% контрафактных лекарств в мире распространяется именно через интернет. А по данным Росздравнадзора, в то время, как в аптечных сетях нашей страны количество фальсификата за 4 года сократилось в 2 раза и не превышает 0,01%, риск покупки фальсифицированного лекарства через сайты остается высоким – для некоторых сайтов почти 100%, – отметил на своей странице в "Фейсбуке" один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Прокопьев.

В частности, российскими правоохранительными органами выявлено около 700 сайтов, на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства, приводит данные ТАСС.

Законопроектом предлагается за распространение фальсификата через интернет установить наказание до 12 лет тюрьмы.

- Такие преступления должны расцениваться с точки зрения реальной угрозы для жизни и здоровья населения. Поэтому предложили внести поправки именно в Уголовный кодекс. И меры ответственности должны быть максимально строгими. Например, в США торговля фальшивыми лекарствами карается пожизненным заключением или штрафом до 200 млн долларов. В Индии – тоже пожизненное, – пояснил депутат.

Ирина Яровая отмечает, что есть два вида фальсификата: так называемая пустышка (то есть препарат без лечебных компонентов) и фальсификат, который содержит опасные вещества. И в том, и в другом случае последствия могут носить необратимый характер. По мнению политика, распространение через интернет несет повышенные риски, так как преступление одновременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа людей и получение противоправной экономической выгоды, пишет ТАСС.

Кстати

Депутаты внесли изменения в статью 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить повышенную ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарств или фальсифицированных БАДов, либо реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных медизделий с использованием СМИ и интернета.

Депутаты предлагают установить за эти деяния штрафы: для граждан - от 75 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 150 тысяч до 800 тысяч; на индивидуальных предпринимателей – от 150 тысяч до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц – от 2 млн до 5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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