Новая официальная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Бийске

15 Окт. 13:51 2018-10-15T14:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна официальная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Бийске. Современный спортивный комплекс установили в поселке Сорокино на территории общеобразовательной школы №33.

Учебное заведение стало участником конкурса грантов Фонда Александра Прокопьева. В итоге этот проект оказался среди победителей. На его реализацию выделили 200 тысяч рублей.

Важно отметить, что нормы ГТО школьники сдают не ради забавы. Для будущих выпускников значок ГТО – это гарантия получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Еще недавно школьники отдаленных поселков Бийска были лишены такой возможности, но теперь все изменилось.

Фото Даны Ефимовой

– Благодаря тому, что нам установили эту площадку, ребята могут в непосредственной близости от места учебы и проживания подготовиться и сдать необходимые нормативы. Площадка на все сто процентов соответствует тому, чтобы на ней можно было официально сдать нормы ГТО, – говорит тренер-преподаватель спортивной школы № 2 Александр Луговников.

Новая спортивная площадка стала настоящим местом притяжения для местных школьников и молодежи. Ребята с удовольствием занимаются здесь не только во время уроков физкультуры, но и по вечерам.

– Мы сюда приходим каждый день, подтягивается, пресс качаем, отжимаемся, иногда прыгаем, – говорит учащаяся школы №33 Анна Доровских.

Местная жительница Анжелика Кирилина планирует поступить в один из институтов Новосибирска. Девушка мечтает стать дизайнером. Установленная спортивная площадка уже помогла ей заработать золотой значок.

– Раньше у меня были проблемы с некоторыми упражнениями. Как только построили площадку, я начала тренироваться каждый день. В итоге у меня все получилось, я выполнила нормативы ГТО, – с нескрываемой радостью рассказывает Анжелика Кирилина.

В Бийске подчеркивают, что среди всех городов Алтайского края наукоград занимает первое место по числу тех, кто успешно сдал нормативы. Также в этом городе больше всего отличников ГТО.

Фото Даны Ефимовой

– Результаты у нас уже хорошие. С появлением новой площадки, количество тех, кто будет сдавать нормы ГТО, только увеличится, – считает начальник отдела спорта управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Роман Бакланов.

Сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что Бийск не собирается сдавать свои лидирующие позиции по сдаче норм ГТО.

После того, как при содействии Фонда Александра Прокопьева в отдаленном микрорайоне наукограда появилась лицензированная площадка, еще больше школьников смогут получить заветные значки, которые обязательно помогут им в дальнейшем при поступлении в вузы.