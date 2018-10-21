2018-10-22T06:49:12+03:00
Общество

Дождь, ветер и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 21 октября

В Барнауле снег летит с ночи, синоптики говорят, что он растает
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Дождь, ветер и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 21 октябряДождь, ветер и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 21 октябряФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Снег с дождем и сильные порывы ветра будут отмечаться практически на всей территории Алтайского края сегодня, 21 октября.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, по востоку края ожидаются особенно сильные осадки и гололедные явления. В этих районах порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Что касается Барнаула, то здесь мокрый снег начал идти еще и ночью, периодически он сменяется дождем.

По прогнозу синоптиков сегодня температура воздуха в крае может прогреться до 8 градусов. Во второй половине дня на смену мокрому снегу должны прийти осадки в виде дождя.

В понедельник, 22 октября, погода существенно не изменится. Температура воздуха в крае будет колебаться от 2 до 6 градусов тепла. В регионе также пройдут дожди. В ночное время столбики термометров опустятся до ноля и пойдет снег, который продолжит идти 23 октября. В этот день средняя дневная температура воздуха в крае составит +1 градус.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают, при штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернув вилки из розеток.

Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим.

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