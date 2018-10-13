Покров Пресвятой Богородицы 2018: «Покрой землю снежком, а меня женишком»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-12T13:13:04+03:00

В этот день просили у Богородицы защиты и любви Фото: Олег УКЛАДОВ

Что можно и что нельзя делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна почитали на Руси, и сейчас его отмечают все верующие христиане. 14 октября они обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, просят у нее защиты и помощи в любовных и семейных делах.

- У нас на Алтае покровские традиции особо не были распространены, - рассказывает старший научный сотрудник сектора традиционной русской культуры Государственного художественного музея края Вероника Бодрова. – В нашем народном календаре были ярко представлены святки и пасхально-троицкие обычаи. А вообще на Руси в этот день ходили в церковь, а молодежь собиралась на вечерки, где плясали, пели, водили хороводы, играли, девушки занимались рукоделием.

Барнаульский священник Александр Микушин также напоминает, что после Покрова, когда уже все хозяйственные работы были завершены, на Руси зачастую устраивали свадьбы.

Что делать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

1. С утра сходить в храм и помолиться Богородице

По словам Вероники Бодровой, в первую очередь, в этот день люди просили у Богородицы защиты – чтобы она укрыла своим покровом от бед и ненастий. А незамужние девушки в храме в этот день просили у Богоматери жениха. С тех пор осталась поговорка: «Покрой землю снежком, а меня женишком».

2. Отметить праздник застольем

Рюмочка «Кагора» этот день не возбраняется, но не переусердствуйте.

- Заповеди нельзя нарушать не только в праздники. Как и в любой день, нельзя напиваться, чревоугодничать. Чтобы снискать милость Богоматери, чтобы она уберегла нас своим покровом, нужно отказаться от грехов. Тогда и молитвы будут услышаны, - говорит Вероника Бодрова.

3. Организовать вечерки

Вечерки можно устраивать как 14 октября, так и в течение двух недель после Покрова. Разрешается веселиться (опять же без пьянства и разврата), петь, танцевать, играть, заниматься рукоделием – все как в старину.

4. Забыть про работу и уборку

- Если нет никаких срочных и важных дел, если вас не вызывает начальник, забудьте в этот день про работу, - советует священник Александр Микушин. – Также в праздник не стоит заниматься уборкой. Сходите лучше в церковь.

Как связаны Покров Богородицы и снежный покров земли

Прямой связи нет. История праздника в многочисленных источниках описывается так: в 910 году Константинополь осадили враги. Испуганные жители города по ночам собирались для молитвы во Влахернской церкви. И во время одной из служб верующим явилась Богоматерь в сопровождении Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Она начала читать молитву, а когда закончила, сняла с головы покров и расстелила его над людьми в храме. Это придало силы и люди победили своих врагов.

Как пояснила Вероника Бодрова, произошло это чудесное событие – 1 октября по старому стилю (по новому – 14 октября). Позднее в этот день и был установлен праздник. И так совпало, что именно в это время обычно выпадает первый снег.

Народные приметы на Покров день

Какова на Покров погода — такова и зима. На Алтае, ктсати, в этот день ожидается мокрый снег, ветер, +8…+10 градусов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) будет снежным, а если нет — то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью — зима не будет лютовать, а если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветры.

Девичья примета: если этот день пройдет весело, то вскоре появится жених.