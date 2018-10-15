В МЧС развеяли слухи о пожарных, приехавших в Кубанку "без воды"

15 Окт. 13:43 2018-10-15T18:08:08+03:00

Ведомство считает, что оперативно отреагировало на ЧП в алтайском селе

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Сильнейший шквалистый ветер и огонь охватили Алтайский край в минувшие выходные (13-14 октября).

Стихия затронула 8 муниципальных образований региона. В 15 населенных пунктах отключалась электроэнергия. Только в Барнауле зафиксировано 10 падений деревьев и 4 случая повреждения остановочных павильонов. Однако больше всего досталось селам Володарка (Топчихинский район) и Кубанка (Калманский район), где горели жилые дома. В Володарке пострадал в огне один дом, в Кубанке – два. К счастью, жертв нет. Это данные регионального ГУ МЧС. Наряду с официальными сообщениями в народе стали распространятся слухи о странных действиях пожарных, которые прибывали на места.

Андрей Нейман, замначальника ГУ МЧС по Алтайскому краю, на прошедшей 15 октября пресс-конференции, развеял часть слухов. Он рассказал, как на самом деле действовали пожарные службы в условиях ЧС.

Слух первый: пожарная машина приехала без воды

Некоторые очевидцы утверждают, будто первая пожарная машина, прибывшая в Кубанку, была без воды.

- Такого не может быть, - категорически заявил Андрей Нейман.

По его словам, в пожарной охране действительно может использоваться спецтехника, которая прибывает на место происшествия без воды. (Она оснащена насосами, которые качают воду из водоемов). Но в данном случае такая техника не привлекалась.

- Не многие знают, что цистерна пожарного автомобиля вывозит на место происшествия от 2 до 7 кубометров воды. Для работы 2-3 стволов ее хватает на 5-10 минут. Успех дальнейшего тушения зависит от того, насколько близко к месту пожара можно будет заправиться (естественный водоем, пожарные гидранты, водонапорная башня), - рассказал Нейман.

Скорее всего, очевидцы просто не поняли, что 5-10 минут работы пожарной машины – это нормально.

Слух второй: служба «112» не передала сигнал пожарным

Говорят, что в ситуации с пожарами в районах плохо сработала служба «112», которая якобы не передала сигнал пожарным.

Эту информацию Андрей Нейман также опроверг:

- Если поступает сообщение о пожаре, оно незамедлительно переадресовывается в пожарную охрану и отрабатывается в любом случае.

Слух третий: тушили пожар очень медленно

Некоторые люди говорят, что тушение пожаров происходило медленно. Якобы в Кубанке это происходило из-за того, что источник воды находится в конце села.

- Если бы мы отреагировали с опозданием и вовремя не приняли меры по привлечению достаточного количества техники для тушения пожаров, то, поверьте мне, последствия были бы гораздо серьезнее (как было в прошедшие годы в других субъектах федерации), -сказал Андрей Нейман.

Напомним, на момент пожара сила ветра достигала до 30 метров в секунду. Огонь быстро перебросился с сухостоя полей на дома поблизости.

- При таких обстоятельствах можно только поблагодарить и сотрудников пожарной охраны, и органы местного самоуправления. Крупных пожаров с уничтожением большого количества жилых домов нам удалось избежать,– сказал Нейман.

По его словам, наличие пожарных гидрантов обязательно только в крупных городах. А подвоз воды с водонапорной башни в Кубанке не является нарушением техники противопожарной безопасности.

Слух четвертый: пожарные машины приехали не оттуда, откуда нужно было

Якобы при тушении пожара в Кубанке была «странная» логистика: прислали пожарные машины из Топчихи. Некоторые жители считают, что рациональнее было использовать технику из Барнаула.

- Эти моменты строго регламентированы. В каждом районе есть гарнизон пожарной охраны. Существует расписание выезда техники, которая зависит от сложности возгорания, его географии. Если бы в Калманский район прибывали машины из Барнаула, времени затратилось бы гораздо больше. С точки зрения логистики это неправильно, – сказал Нейман.

Слух пятый: в пожарах виноваты местные жители

Говорят, что в пожарах в Володарке и Кубанке виноваты местные жители. Якобы неподалеку останавливались охотники, которые разводили костры.

В настоящее время причины пожаров устанавливаются, сообщили в региональном МЧС. Отрабатываются две версии: согласно первой – произошел перехлест проводов в результате сильного ветра, по второй версии – дома загорелись из-за неосторожного обращения с огнем граждан.

Андрей Нейман обратился к гражданам с просьбой соблюдать требования пожарной безопасности.

- Особенно это касается случаев разведения костров во время сильного ветра. На этой неделе высокая пожароопасность сохранится. Просим воздержаться от разведения костров и сжигания мусора. Граждане должны понимать, что за это предусмотрено административное наказание, - сказал замначальника ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожароопасный период будет снят приблизительно через неделю, когда в крае установится постоянный снежный покров.

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