Лебедь со сломанным крылом переехала жить в Барнаул из Новосибирска

15 Окт. 04:00 2018-10-15T16:35:52+03:00

Одетт уже не поднимется в небо, но еще может обрести друзей и семью

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Самку лебедя-кликуна Одетт привезли из Новосибирской области в Барнауле и уже показали ветеринару. Девочка идет на поправку и вскоре поедет в теплый дом на всю зиму.

Одинокая птица

Одинокую птицу заметили жители Убинского района Новосибирской области. На местном озере делали остановку лебеди и, возможно, лебедь неправильно приземлилась на воду, но подняться в небо она уже не могла – у птицы сломалось крыло. Самка взрослая, поэтому у нее уже была пара. Возлюбленный никак не смог помочь, поэтому улетел один. Все лето лебедь провела в одиночестве, готовясь к скорой гибели – зимы в Сибири суровые, и водоемы сильно промерзают. Она бы не выжила, но неравнодушные жители позвонили в Центр реабилитации диких животных Новосибирской области.

Как выяснили ветеринары, у лебедя застарелый перелом основания плечевой кости, который, увы, сросся неправильно. Специалисты приняли решение отправить ее на реабилитацию в Барнаул.

- Одетт, а именно так ее и назвали, прибыла в краевую столицу в ночь на пятницу. В субботу мы показали ее ветеринарам, которые фиксировали крыло, чтобы оно в будущем не мешало. Был вариант его ампутировать, но мы решили оставить. Летать птица, к сожалению, уже не сможет, - рассказал орнитолог Александр Эбель.

Новый дом и друзья

Вскоре Одетт отправится на зимовку в теплый дом. Орнитолог не исключает, что в следующем году лебедя выпустят на незамерзающее озеро Светлое в Алтайском районе.

- В этом году мы туда ее выпустить не можем – крыло еще не обросло перьями, а в следующем году не исключен и такой вариант. Там она сможет обзавестись новыми знакомствами и, возможно, новой парой. Да, эти птицы не моногамны, как принято считать - при гибели партнера выжившая особь находит нового спутника жизни, - пояснил собеседник.

Лебеди-кликуны не конфликты.Фото: Дарья САВЕНКО

Эту зиму Одетт может провести с другими пернатыми. Лебеди-кликуны не конфликтны и легко уживаются с курами и гусями. Сейчас у самки долгий путь реабилитации, в том числе и прибавка веса. Она не весит даже семи килограмм вместо положенных восьми-девяти.

К сожалению, Одетт погибла. Она умерла от отравления свинцом охотничьей дроби.