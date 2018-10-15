Лебедь со сломанным крылом переехала жить в Барнаул из Новосибирска
Самку лебедя-кликуна Одетт привезли из Новосибирской области в Барнауле и уже показали ветеринару. Девочка идет на поправку и вскоре поедет в теплый дом на всю зиму.
Одинокая птица
Одинокую птицу заметили жители Убинского района Новосибирской области. На местном озере делали остановку лебеди и, возможно, лебедь неправильно приземлилась на воду, но подняться в небо она уже не могла – у птицы сломалось крыло. Самка взрослая, поэтому у нее уже была пара. Возлюбленный никак не смог помочь, поэтому улетел один. Все лето лебедь провела в одиночестве, готовясь к скорой гибели – зимы в Сибири суровые, и водоемы сильно промерзают. Она бы не выжила, но неравнодушные жители позвонили в Центр реабилитации диких животных Новосибирской области.
Как выяснили ветеринары, у лебедя застарелый перелом основания плечевой кости, который, увы, сросся неправильно. Специалисты приняли решение отправить ее на реабилитацию в Барнаул.
- Одетт, а именно так ее и назвали, прибыла в краевую столицу в ночь на пятницу. В субботу мы показали ее ветеринарам, которые фиксировали крыло, чтобы оно в будущем не мешало. Был вариант его ампутировать, но мы решили оставить. Летать птица, к сожалению, уже не сможет, - рассказал орнитолог Александр Эбель.
Новый дом и друзья
Вскоре Одетт отправится на зимовку в теплый дом. Орнитолог не исключает, что в следующем году лебедя выпустят на незамерзающее озеро Светлое в Алтайском районе.
- В этом году мы туда ее выпустить не можем – крыло еще не обросло перьями, а в следующем году не исключен и такой вариант. Там она сможет обзавестись новыми знакомствами и, возможно, новой парой. Да, эти птицы не моногамны, как принято считать - при гибели партнера выжившая особь находит нового спутника жизни, - пояснил собеседник.
Лебеди-кликуны не конфликты.Фото: Дарья САВЕНКО
Эту зиму Одетт может провести с другими пернатыми. Лебеди-кликуны не конфликтны и легко уживаются с курами и гусями. Сейчас у самки долгий путь реабилитации, в том числе и прибавка веса. Она не весит даже семи килограмм вместо положенных восьми-девяти.
К сожалению, Одетт погибла. Она умерла от отравления свинцом охотничьей дроби.